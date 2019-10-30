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Руки пожилой женщины, архивное фото

Скончалась старейшая жительница планеты, 123-летняя казашка

CC0 / Pixabay / congerdesign
Общество
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Sputnik Узбекистан

Танзиля Бисембеева родилась в конце XIX века - 14 марта 1896 года, ее имя внесено в Книгу рекордов России.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Этническая казашка Танзиля Бисембеева, которую называли самым старейшим человеком на планете, скончалась в России. Ей было 123 года.

118-летняя жительница Наманганской области Садияхон Инамова
© NUZ.UZ
Старейшая жительница Земли живет в Наманганской области

В последний путь долгожительницу провожал весь поселок Алча Красноярского района Астраханской области.

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. Запись о ней есть в Книге рекордов России. Там указано, что она была старше действующей долгожительницы-рекордсменки Книги рекордов Гиннеса на три года.

"В последние три месяца она уже не вставала с кровати, ушла из жизни спокойно 25 октября. Похоронили ее на кладбище в поселке Алча, где она прожила всю жизнь", - сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.

Узбекистан - страна долгожителей >>

У Танзили Бисембеевой было трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука. Старшего сына женщина родила в 53 года, через год – второго сына, а в 57 – третьего ребенка.

Родные пожилой женщины рассказывали журналистам, что Танзиля Бисембеева до 100 лет не обращалась к врачам. Долгожительница говорила, что залог ее здоровья в горячей бане и в молоке.

Теги:
Книга рекордов Гиннеса, Астраханская область, Россия



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