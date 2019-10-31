В них имеется интеллектуальная камера с радиусом действия 360 градусов, которая способная идентифицировать граждан, попадающих в ее поле зрения.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Ташкентскому ГУВД были вручены ключи от новых мини-автобусов (мобильных центров) для служебного пользования, сообщается в официальном заявлении.

"Накануне профессионального праздника работников органов внутренних дел в ГУВД Ташкента заместитель начальника полковник Абдуллаев Б. в торжественной обстановке вручил ключи от мини-автобусов (мобильных центров) для служебного пользования начальникам ОВД районов столицы", - говорится в сообщении.

Такие мобильные центры представляют собой небольшие автобусы.

ГУВД Ташкента В ГУВД Ташкента появились новые мини-автобусы с камерами

В целях предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью в них имеется интеллектуальная камера с радиусом действия 360 градусов, которая способная идентифицировать граждан, попадающих в ее поле зрения и, благодаря интеграции системы к базе данных, у сотрудников есть возможность в считанные минуты установить личность. Это, в свою очередь, помогает опознавать в толпе прохожих тех, кто находится в розыске.

ГУВД Ташкента В ГУВД Ташкента появились новые мини-автобусы с камерами

Оснащенность GPS-системой позволяет мобильному центру видеть, где на территории района находятся служебные автомобили, и передавать им информацию о правонарушениях, совершаемых поблизости, что повышает оперативность реагирования на сигналы о возникающих проблемах и делает город безопаснее.

На дорогах Ташкента установят свыше 30 автоматизированных радаров >>

Напомним, еще летом стало известно о том, что на дорогах Ташкента установят свыше 30 автоматизированных радаров, работающих в режиме фото- и видеофиксации.

Новые автоматизированные радарные комплексы призваны заменить пистолеты-радары, эксплуатация которых была запрещена в стране в сентябре прошлого года, в том числе из-за жалоб водителей на их техническое состояние и некорректную фиксацию скорости.