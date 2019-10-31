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Суд снова пересмотрел приговор для "узбекского Мавроди" Ахмадбая

© Телеканал "Узбекистан 24"
Общество
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Sputnik Узбекистан

Турсунбаев проведет в заключении 14 лет и 3 месяца. Он также обязан заплатить штраф в размере 400 МРЗП.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Куйичирчикский районный суд по уголовным делам Ташкентской области провел третий открытый судебный процесс, сообщает телеканал "Узбекистан 24".

Приговор Турсунбаеву и его шестнадцати сообщникам был изменен. Сам "Ахмадбай" проведет в заключении 14 лет и 3 месяца. Он также обязан заплатить штраф в размере 400 МРЗП.

Дело "узбекского Мавроди"

Ахмадбая Турсунбаева арестовали в Ташкентской области в июне 2016 года после обысков на частном предприятии "Чиноз Авто Хамкор", которым он руководил. Сотрудники правоохранительных органов изъяли около 17 миллионов долларов, не отраженных в отчетности компании.

Ахмаджон Турсунбоев
© kun.uz
"Я помогал бедным": Ахмадбай прервал долгое молчание - видео
Первый судебный процесс над создателями финансовой пирамиды начался в августе 2017 года. По данным следствия, через предприятия совершались незаконные валютные операции по принципу финансовой пирамиды, главным организатором которой выступил Турсунбаев.

В частности, у физических лиц члены ОПГ принимали денежные средства в национальной и иностранной валюте под 100% годовых, а также специализировалась на незаконной продаже автомобилей. От преступных действий мошенников пострадали почти двенадцать тысяч человек.

На днях в интернете появилось видео, где Ахмадбай объявляет, что люди приносили ему деньги по своему желанию, а он помогал бедным.

Теги:
мошенничество, мошенник, Приговор, судья, Суд, суд



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