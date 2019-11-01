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Мясо в горшочке. Иллюстративное фото.

Есть или не есть: как оценить свежесть мяса – советы экспертов

© Flickr/ Alpha
Общество
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Sputnik Узбекистан

В Роскачестве объяснили, каким советам по проверке качества мяса в домашних условиях стоит доверять.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Эксперты рассказали, как проверить качество мяса в домашних условиях. Их советы приводятся на сайте Роскачества.

Если хотите узнать, свежее перед вами мясо или нет, нажмите на кусок пальцем: ямка, образовавшаяся после надавливания, быстро исчезнет на свежем продукте. Промокнув же его бумажной салфеткой, можно "предсказать", насколько вкусным будет блюдо.

Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк
© Национальный союз производителей говядины
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"Когда салфетка намокает, такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде", — отмечают эксперты.

Если кусок мяса в середине темнее, чем по краям, — это не повод для беспокойства, считают эксперты. 

"Дело в том, что в настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, которая защищает мясо от микробиологической порчи. Газовая среда может влиять на цвет поверхности мяса. Это не несет никакого вреда, не является опасным и не оказывает влияния на органолептические характеристики готовых мясных блюд", — говорится в пресс-релизе.

Также не стоит пугаться белых вкраплений в курином филе: это дефекты, вызванные прижизненным изменением мышечной ткани. Однако, как заверили в Роскачестве, причины точно не в гормонах: в России они полностью запрещены.

Теги:
питание, здоровье, еда, мясо



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