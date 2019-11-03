Забег по возможности: полумарафон в Самарканде

Победители получат денежные призы, а вырученные средства направят на театральную постановку, доступную для незрячих людей.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Самарканде сегодня завершается полумарафон, который стартовал 1 ноября. Он включает в себя забеги на дистанции 21 км, 10 км и 2 км, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Победители получат денежные призы, а вырученные средства направят на театральную постановку, доступную для незрячих людей. Она предусматривает использование тифлокомментирования. Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

В ходе подготовки к полумарафону Фонд развития культуры и искусства провел исследование, посвященное проблеме инклюзивности – были проведены тренинги и мониторинги в театрах, музеях и библиотеках Узбекистана.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Полумарафон в Самарканде

В программе полумарафона — кинопоказы, музыкальные выступления и выставка объемных версий картин из музея Савицкого.