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Забег по возможности: полумарафон в Самарканде

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik Узбекистан

Победители получат денежные призы, а вырученные средства направят на театральную постановку, доступную для незрячих людей.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Самарканде сегодня завершается полумарафон, который стартовал 1 ноября. Он включает в себя забеги на дистанции 21 км, 10 км и 2 км, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева.
Facebook / Saida Mirziyoyeva
Кто первый: Саида Мирзиёева поддержала идею проведения полумарафона

Победители получат денежные призы, а вырученные средства направят на театральную постановку, доступную для незрячих людей. Она предусматривает использование тифлокомментирования. Для этого будет приобретено необходимое оборудование, а также организовано обучение специалистов.

В ходе подготовки к полумарафону Фонд развития культуры и искусства провел исследование, посвященное проблеме инклюзивности – были проведены тренинги и мониторинги в театрах, музеях и библиотеках Узбекистана.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Полумарафон в Самарканде

В программе полумарафона — кинопоказы, музыкальные выступления и выставка объемных версий картин из музея Савицкого.

Теги:
Узбекистан, Самарканд, благотворительность, Благотворительный марафон, забег



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