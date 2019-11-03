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Учитель русского языка в наманганской школе Мафтуна Абдуллаева

Школьные учителя Узбекистана получат нагрудные значки за заслуги

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Разрабатывается несколько варианты нагрудных знаков - одни будут выдаваться всем учителям, другие - тем, кто отличился в профессии своими новаторскими идеями и разработками в сфере народного образования.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Министерство народного образования планирует ввести нагрудный знак для школьных учителей, которым будут награждены самые активные педагоги, сообщает пресс-служба ведомства.

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Разрабатывается несколько варианты знаков - одни будут выдаваться всем учителям, другие - тем, кто отличился в профессии своими новаторскими идеями и разработками в сфере народного образования.

В настоящее время разработано 8 вариантов нагрудных знаков. Каждый желающий может принимать участие в обсуждении и выборе одного из вариантов знака.

Теги:
нагрудный знак, Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, учитель



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