Школьные учителя Узбекистана получат нагрудные значки за заслуги

Разрабатывается несколько варианты нагрудных знаков - одни будут выдаваться всем учителям, другие - тем, кто отличился в профессии своими новаторскими идеями и разработками в сфере народного образования.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Министерство народного образования планирует ввести нагрудный знак для школьных учителей, которым будут награждены самые активные педагоги, сообщает пресс-служба ведомства.

Разрабатывается несколько варианты знаков - одни будут выдаваться всем учителям, другие - тем, кто отличился в профессии своими новаторскими идеями и разработками в сфере народного образования.

В настоящее время разработано 8 вариантов нагрудных знаков. Каждый желающий может принимать участие в обсуждении и выборе одного из вариантов знака.