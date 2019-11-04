За незаконный ввоз беспилотников теперь грозит уголовная статья

Поправки в УК были приняты законодательной палатой парламента и одобрены Сенатом в феврале. В соответствии с подписанным документом, поправки введены в действие по истечении шести месяцев со дня их официального опубликования.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Узбекистана, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотных летательных аппаратов, передает РИА Новости.

Поправки в УК были приняты законодательной палатой парламента и одобрены Сенатом в феврале. В соответствии с подписанным документом, поправки введены в действие по истечении шести месяцев со дня их официального опубликования.

"Внести в Уголовный кодекс республики Узбекистан дополнения следующего содержания "Статья. Незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов", - говорится в тексте закона. Ранее данный вид нарушения наказывался административными штрафами.

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на три года. При повторном нарушении уголовная ответственность предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет, те же действия, повлекшие смерть человека - от пяти до восьми лет, при многочисленных человеческих жертвах и тяжких последствиях - от восьми до десяти лет.

В июне 2017 года в Узбекистане вступили в силу поправки в УК, устанавливающие наказание за незаконное использование беспилотников при повтором нарушении – от исправительных работ на два года до лишения свободы сроком от семи до десяти лет (в случае человеческих жертв)

В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов. До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в республике при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности. В мае 2016 года ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением кабинета министров.