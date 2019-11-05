Эрик Давидыч выложит тест-драйв, снятый в Узбекистане - видео

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Блогер Эрик Давидыч выпустил обзор на автомобиль Mercedes AMG GT 63 S, который снимал в столице Узбекистана.
В видео на своем YouTube-канале он рассказал не только о самом авто, но и о происходящих в республике изменениях.
Отдельно Давидыч поблагодарил зятя президента Отабека Умарова.
Давидыч - известный видеоблогер, стритрейсер, основатель сайта smotra.ru известен так же, как борец с коррупцией в ГИБДД, и нередко помогал оперативно разыскать угнанные автомобили.
Он часто устраивает благотворительные автопробеги, а его ролики на YouTube набирают миллионы просмотров.