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Эрик Давидыч выложит тест-драйв, снятый в Узбекистане - видео

© Instagram
Общество
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Sputnik Узбекистан

Российский автоблогер опубликовал ролик, который снимал во время своей поездки в Ташкент. Отдельно он поблагодарил зятя президента Отабека Умарова.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Блогер Эрик Давидыч выпустил обзор на автомобиль Mercedes AMG GT 63 S, который снимал в столице Узбекистана.

В видео на своем YouTube-канале он рассказал не только о самом авто, но и о происходящих в республике изменениях.

Отдельно Давидыч поблагодарил зятя президента Отабека Умарова.

© Instagram
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Напомним, что Отабек Умаров помог российскому блогеру Эрику Давидычу в съемках тест-драйва. Он предоставил блогеру автомобили премиум-класса, среди которых - Mercedes AMG GT 63 S, BRABUS Maybach 900 и Bentley.

Давидыч - известный видеоблогер, стритрейсер, основатель сайта smotra.ru известен так же, как борец с коррупцией в ГИБДД, и нередко помогал оперативно разыскать угнанные автомобили.

Он часто устраивает благотворительные автопробеги, а его ролики на YouTube набирают миллионы просмотров.

Теги:
видеоролик, Видео, автомобили, автомобиль, машина, блогер, блог



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