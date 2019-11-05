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В Нархозе уволили ректора и назначили нового

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Общество
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Sputnik Узбекистан

Новым ректором Ташкентского государственного экономического университета был назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. На состоявшемся в Ташкентском государственном экономическом университете заседании ректор Баходыр Ходиев отстранен от должности из-за коррумпированности учебного заведения. Об этом на своем канале сообщил блогер Хушнудбек Худойбердиев.

В мероприятии принимали участие советники президента Шерзод Кудбиев и Абдужаббор Абдувахидов, а также сотрудники СГБ и органов прокуратуры.

Участники заседания говорили о приоритете прозрачности во время проведения приемной и вступительной кампаний в вузах, а также о строгих наказаниях по отношению к нарушителям.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Александр Кряжев
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По итогам заседания новым ректором Ташкентского государственного экономического университета назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.

Официально данная информация пока не подтверждена.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Образование, ВУЗ, ректор, Ташкентский государственный экономический университет



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