В Нархозе уволили ректора и назначили нового

Новым ректором Ташкентского государственного экономического университета был назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. На состоявшемся в Ташкентском государственном экономическом университете заседании ректор Баходыр Ходиев отстранен от должности из-за коррумпированности учебного заведения. Об этом на своем канале сообщил блогер Хушнудбек Худойбердиев.

В мероприятии принимали участие советники президента Шерзод Кудбиев и Абдужаббор Абдувахидов, а также сотрудники СГБ и органов прокуратуры.

Участники заседания говорили о приоритете прозрачности во время проведения приемной и вступительной кампаний в вузах, а также о строгих наказаниях по отношению к нарушителям.

По итогам заседания новым ректором Ташкентского государственного экономического университета назначен Конгратбой Авезимбетович Шарипов – первый заместитель министра высшего и среднего специального образования.

Официально данная информация пока не подтверждена.