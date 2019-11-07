В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента целые сутки не будет питьевой воды

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Ташкенте, на нескольких улицах в Мирзо-Улугбекском районе, более суток не будет питьевой воды, сообщает хокимият столицы.
"ГУП "Сувсоз" предпримет меры по доставке питьевой воды жителям данных улиц", - говорится в сообщении.
По последней информации, причина отключения - ремонтные работы узла питьевой воды на пересечении улиц Махтумкули и Ахангаран Яшнабадского района.
С 23.00 6 ноября до 06.00 8 ноября приостановлено холодное водоснабжение таких улиц, как:
- улица Паркент;
- 3-й тупик Паркент;
- 4-й тупик Паркент;
- улица Иссик сув;
- 1-й проезд улицы Иссик сув;
- улица Карнок;
- здание ЦГСЭК Мирзо Улугбекского района.