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Холодная вода из крана

В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента целые сутки не будет питьевой воды

CC0 / Unsplash / Jacek Dylag
Общество
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Sputnik Узбекистан

Причина отключения - ремонтные работы узла питьевой воды на пересечении улиц Махтумкули и Ахангаран Яшнабадского района.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Ташкенте, на нескольких улицах в Мирзо-Улугбекском районе, более суток не будет питьевой воды, сообщает хокимият столицы.

"ГУП "Сувсоз" предпримет меры по доставке питьевой воды жителям данных улиц", - говорится в сообщении.

По последней информации, причина отключения - ремонтные работы узла питьевой воды на пересечении улиц Махтумкули и Ахангаран Яшнабадского района.

С 23.00 6 ноября до 06.00 8 ноября приостановлено холодное водоснабжение таких улиц, как:

- улица Паркент;

- 3-й тупик Паркент;

-  4-й тупик Паркент;

-  улица Иссик сув;

- 1-й проезд улицы Иссик сув;  

- улица Карнок;

- здание ЦГСЭК Мирзо Улугбекского района.

Теги:
отключение воды, вода, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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