В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента целые сутки не будет питьевой воды

Причина отключения - ремонтные работы узла питьевой воды на пересечении улиц Махтумкули и Ахангаран Яшнабадского района.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. В Ташкенте, на нескольких улицах в Мирзо-Улугбекском районе, более суток не будет питьевой воды, сообщает хокимият столицы.

"ГУП "Сувсоз" предпримет меры по доставке питьевой воды жителям данных улиц", - говорится в сообщении.

По последней информации, причина отключения - ремонтные работы узла питьевой воды на пересечении улиц Махтумкули и Ахангаран Яшнабадского района.

С 23.00 6 ноября до 06.00 8 ноября приостановлено холодное водоснабжение таких улиц, как:

- улица Паркент;

- 3-й тупик Паркент;

- 4-й тупик Паркент;

- улица Иссик сув;

- 1-й проезд улицы Иссик сув;

- улица Карнок;

- здание ЦГСЭК Мирзо Улугбекского района.