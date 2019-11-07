12:33 07 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Топор, воткнутый в пень

Сколько деревьев вырубили в Узбекистане с начала года

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
12 0 0
Sputnik Узбекистан

В Ташкенте прошел брифинг на тему расширения зеленых зон в стране. На мероприятии отмечалось, что с января по октябрь в центры госуслуг поступило около 32 тысяч обращений с просьбой вырубить деревья. Из них были удовлетворены лишь 15-17%.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. За последние десять месяцев 2019 года в Узбекистане было вырублено 4 955 деревьев, заявил начальник Ташкентского городского управление экологии и охраны окружающей среды Нодир Юнусов на прошедшем в столице брифинге. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Вырубка многолетних деревьев
© Troll.uz
Хватит рубить: правительство поставило точку в вопросе уничтожения деревьев
При этом в центры госуслуг поступило около 32 тысяч обращений с просьбой вырубить деревья. Из них были удовлетворены 15-17%, в остальных 80% случаев растения сохранили.

По словам Юнусова, сегодня в Ташкенте нет "эпидемии" массовой рубки деревьев.

Также в ходе брифинга отмечалось, что за тот же период в Узбекистане зафиксированы 203 случая незаконной вырубки деревьев.

Чтобы граждане могли оперативно информировать власти о подобных инцидентах, в Telegram был запущен EcoControl-bot. Через него уже поступило 123 обращения, 68 случаев были изучены на месте. Приняты административные меры на 22,5 миллиона сумов.

Напомним, в Узбекистане с 1 ноября введен мораторий на вырубку ценных пород деревьев.

Теги:
растения, экология, деревья



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чулки и красотки: горячие фотографии с показа нижнего белья
Samarkand Half Marathon: как прошел первый международный благотворительный забег в Узбекистане
От Регистана по всему Самарканду: как полумарафон объединил многих - видео
Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться