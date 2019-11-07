Сколько деревьев вырубили в Узбекистане с начала года

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. За последние десять месяцев 2019 года в Узбекистане было вырублено 4 955 деревьев, заявил начальник Ташкентского городского управление экологии и охраны окружающей среды Нодир Юнусов на прошедшем в столице брифинге. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам Юнусова, сегодня в Ташкенте нет "эпидемии" массовой рубки деревьев.
Также в ходе брифинга отмечалось, что за тот же период в Узбекистане зафиксированы 203 случая незаконной вырубки деревьев.
Чтобы граждане могли оперативно информировать власти о подобных инцидентах, в Telegram был запущен EcoControl-bot. Через него уже поступило 123 обращения, 68 случаев были изучены на месте. Приняты административные меры на 22,5 миллиона сумов.
Напомним, в Узбекистане с 1 ноября введен мораторий на вырубку ценных пород деревьев.