"Главное, чтобы костюмчик сидел": история успеха дизайнера Сухроба Хабиба

Дизайнер мужской одежды Сухроб Хабиб из Узбекистана рассказал Sputnik, как он создает свою уникальную линию, а также о вкусах жителей Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik, Анна Платонова. Сухроб Хабиб — молодой дизайнер из Узбекистана, который поставил перед собой задачу производства уникальной и элитной мужской одежды. Он одевает узбекских знаменитостей и весьма оптимистично смотрит на рынок Казахстана.

Корреспондент Sputnik Казахстан поговорил с дизайнером о том, как делать мужскую моду в Центральной Азии и почему он пока не планирует экспортировать свою одежду за рубеж.

— Как вы пришли к тому, чтобы стать дизайнером?

— Во-первых, я деятель искусств: писал тексты к песням, музыку различным артистам. Я родился в семье преподавателей музыки. Однако по образованию менеджер по коммуникациям, успел поработать в Министерстве иностранных дел Узбекистана. Какое-то время был продюсером.

Sputnik / Тимур Батыршин Сухроб Хабиб

Так случилось, что в 2014 году надо было снять клип, по сценарию там был нужен современный образ, для которого необходим был нестандартный сценический мужской костюм. Я много раз обращался в ателье. Мне говорили, что на пошив одежды уйдет месяц, и выходило это дорого. Многие даже не имели понятия, как это шить. Но жизнь меня столкнула с двумя талантливыми и трудолюбивыми мастерами пошива, которые пообещали за три дня выполнить заказ. У меня возникли сомнения: как за такой срок можно сшить такой достаточно сложный костюм. Другого варианта не было, и я доверился им. Конечно, сделали на 90% то, что мы хотели.

Sputnik / Тимур Батыршин Мужские костюмы от Сухроба Хабиба отличаются уникальностью стиля и пользуются спросом среди узбекских артистов

После этого от многих артистов поступило множество заказов. Недолго думая, я приступил к разработке разных дизайнов и впоследствии открыл маленькое ателье. О своем швейном производстве я рассказал артистам и сделал им несколько образцов. Затем провел фотосессию и опубликовал её в соцсетях. Мои друзья и знакомые заинтересовались моей коллекцией, начали поступать заказы, и я стал думать о расширении.

У нас было тесно, мы снимали квартиру — там располагалось наше швейное производство. Мы и не могли предполагать, что наше дело быстро наберет обороты.

— Почему вы решили шить мужскую одежду? Чем вам не угодила женская?

— В самом начале мы шили женскую одежду. Но я понял, что работа со стразами и камнями, которая подкреплена порой женскими капризами, — это не мое. С мужскими костюмами проблем все-таки меньше. Мое главное преимущество заключается в том, что я первый мужской дизайнер в Узбекистане. Да, не скрою, есть много талантливых портных, но они не развивают свой бизнес и не желают выходить на большой рынок. Производителей креативной одежды мало в Узбекистане.

— Почему вы при создании своей коллекции не используете ткани узбекского производства?

— В основном наши дизайнеры используют местные ткани. Вся брендовая одежда выполнена из материалов узбекского производства. Такая одежда узнаваема: зачастую она содержит национальный принт, который в основном используется при создании женской линии. Если я начну создавать мужскую коллекцию с элементами национального колорита, то она не будет пользоваться спросом. Возможно, такая одежда будет востребована в Европе и других зарубежных странах, но не в Узбекистане.

Sputnik / Тимур Батыршин Сухроб Хабиб любит смешивать стили

Я заказываю ткани из Италии, Турции и ОАЭ по метражу. У меня нет серийного производства, я все шью на заказ.

— Вы также открыли шоу-рум в Ташкенте. Он популярен среди мужского населения?

— Да, пока у меня один шоурум. Я планирую открыть второй в следующем году. Ко мне поступило предложение открыть шоурум в Душанбе. В ближайшем будущем надеюсь, что открою и в Нур-Султане, и в Алматы. Буду стараться почаще приезжать, участвовать в показах, заявлять о себе.

Sputnik / Тимур Батыршин Сухроб Хабиб представил свою коллекцию в рамках KFW

Насколько мне известно, у вас стандартно, то есть мужчины носят классические костюмы. У меня в коллекции есть костюмы ярких цветов, с принтами. Я не любитель типичных строгих костюмов, мне хочется каждый раз менять дизайн. В моей коллекции, которую я привез в Казахстан, к примеру, присутствуют элементы ретро-стиля. Это мода 80-х годов прошлого века, то есть широкий пояс, брюки со складками, костюмы с объемным воротом, с большими карманами. Хочется внести новизну.

— Сколько стоит ваша одежда?

— Цена костюма-тройки начинается от 200 долларов.

— Поступали ли у вас заказы из других стран?

— Да, было несколько заказов из России. Из Казахстана, Таджикистана тоже есть клиенты. Они заранее созваниваются со мной, мы обговариваем дизайн, и до их приезда костюм готов на 80%. Но пока я не работаю на экспорт, потому что у меня порой не хватает времени на выполнение локальных заказов.

Sputnik / Тимур Батыршин В коллекции узбекского дизайнера присутствуют необычные принты

— У вас большая команда?

— Восемь человек. Мы работаем с восьми утра до одиннадцати ночи. Сентябрь выдался тяжелым, спали по три часа. Начался сезон, поступило 50 заказов.

— Вы можете назвать сумму, которую вы заработали, к примеру, в прошлом году?

— Примерно 30-40 тысяч долларов я заработал. Продал около 250 костюмов. Дорогие костюмы раскупили мужчины, которым предстояла свадьба, а также артисты. Для съемок клипов используются дешевые варианты, потому что костюмы надеваются для одного выхода.

Sputnik / Тимур Батыршин Элегантность - кредо Сухроба Хабиба

— Вы готовы переехать из Узбекистана?

— Нет, я люблю свою страну. У меня было много возможностей уехать. Я буду работать здесь, возможно, экспортировать. Могу на месяц улететь за рубеж, присмотреться к партнерам, обсудить вопросы по бизнесу, но жить и работать за границей я бы не смог. Я — патриот.