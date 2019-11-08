Узбекистанцев предупредили о случаях мошенничества с грин-картами

По данным МВД республики, почти половина заявок на грин-карту в стране заполняется людьми, которые превратили эту деятельность в "бизнес".

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что в последнее время граждане республики стали активнее интересоваться программой грин-карт, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Пресс-секретарь МВД полковник Шохрух Гиясов отметил: с развитием государства повышается мобильность граждан.

"Поиск благоприятных условий для учебы и проживания — естественное явление", — сказал Гиясов.

Согласно докладу Международная организация по миграции (МОМ), в 2018 году количество мигрантов в мире составляло 244 миллиона человек (33% населения Земли). В Узбекистане этот показатель составляет 1,2 миллиона человек (3,6 %), это средний показатель по миру, отметил пресс-секретарь МВД.

По данным министерства, почти половина заявок на грин-карту в стране заполняется людьми, которые превратили эту деятельность в "бизнес". Мошенники, используя копии документов других людей, заполняют анкету, а если "жертва" выигрывает, требуют у нее деньги — пугают и шантажируют.

В министерстве призвали узбекистанцев быть бдительными, чтобы не попасть на ловушку мошенников.