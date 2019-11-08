Узбекистанцев предупредили о случаях мошенничества с грин-картами

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Министерстве внутренних дел Узбекистана заявили, что в последнее время граждане республики стали активнее интересоваться программой грин-карт, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Пресс-секретарь МВД полковник Шохрух Гиясов отметил: с развитием государства повышается мобильность граждан.
"Поиск благоприятных условий для учебы и проживания — естественное явление", — сказал Гиясов.
По данным министерства, почти половина заявок на грин-карту в стране заполняется людьми, которые превратили эту деятельность в "бизнес". Мошенники, используя копии документов других людей, заполняют анкету, а если "жертва" выигрывает, требуют у нее деньги — пугают и шантажируют.
В министерстве призвали узбекистанцев быть бдительными, чтобы не попасть на ловушку мошенников.