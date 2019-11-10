Конференция клуба "Валдай" соберет более 70 ведущих экспертов из 11 стран

Мероприятие пройдет 10-11 ноября. Запланированы как двусторонняя сессия Россия–Узбекистан, так и сессии при участии зарубежных экспертов.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Самарканде 10 ноября стартует X Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". В мероприятии примут участие более 70 ведущих экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.

Конференция клуба "Валдай" впервые проходит в Узбекистане. Выбор площадки не случаен. Как отметили в пресс-службе, РУз — одно из ведущих государств Центральной Азии, а курс президента Шавката Мирзиёева на усиление регионального сотрудничества кардинальным образом изменил атмосферу взаимоотношений в ЦА.

Соорганизатором мероприятия выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана — ведущий аналитический центр страны, созданный в 1992 году.

Юрий Корсунцев/Sputnik В Самарканде стартует X Азиатская конференция Валдайского клуба

Конференция продлится два дня. Запланированы как двусторонняя сессия Россия–Узбекистан, так и сессии при участии зарубежных экспертов. Внимание на них будет уделено следующим темам: роль Центральной Азии в мировых делах, вызовы безопасности, совместное взаимодействие через экономику, подходы к будущему.

Юрий Корсунцев/Sputnik В Самарканде стартует X Азиатская конференция Валдайского клуба

Российскую делегацию на конференции возглавит директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник. Узбекскую сторону представят секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов, председатель Комитета по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов.

Также в мероприятии примут участие представители Евразийской экономической комиссии.