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Новорожденный. Архивное фото

В Узбекистане частным медучреждениям разрешили принимать роды

CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

Президент республики подписал постановление, которым утверждена программа мер по повышению качества и расширению охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, на 2019-2023 годы.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистане частным медицинским учреждениям предоставили право принимать роды, следует из постановления президента республики Шавката Мирзиёева. Документ опубликован на сайте Uza.uz.

Врач готовит женщину к предстоящим родам.
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Разрешение дается исключительно тем медучреждениям, которые способны обеспечить соблюдение требований стратегии "Безопасное материнство" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеют высококвалифицированных медицинских работников, родильные и реанимационные отделения.

Также в перечне условий — наличие отделений интенсивной реанимации новорожденных, по уходу за преждевременно рожденными детьми, эндовизуальной гинекологии, поликлиники, бактериологической и клинико-биохимической лаборатории.

Кроме того, медучреждение должно непрерывно вести электронный обмен данными между органами здравоохранения и ЗАГС о рождении и смерти.

Теги:
ВОЗ, здоровье, Медицина, Узбекистан, дети, женщина, роды



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