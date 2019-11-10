В Узбекистане частным медучреждениям разрешили принимать роды

Президент республики подписал постановление, которым утверждена программа мер по повышению качества и расширению охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям, на 2019-2023 годы.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистане частным медицинским учреждениям предоставили право принимать роды, следует из постановления президента республики Шавката Мирзиёева. Документ опубликован на сайте Uza.uz.

Разрешение дается исключительно тем медучреждениям, которые способны обеспечить соблюдение требований стратегии "Безопасное материнство" Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеют высококвалифицированных медицинских работников, родильные и реанимационные отделения.

Также в перечне условий — наличие отделений интенсивной реанимации новорожденных, по уходу за преждевременно рожденными детьми, эндовизуальной гинекологии, поликлиники, бактериологической и клинико-биохимической лаборатории.

Кроме того, медучреждение должно непрерывно вести электронный обмен данными между органами здравоохранения и ЗАГС о рождении и смерти.