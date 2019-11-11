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В Ташкенте установили домики для бездомных котов - фото

© Facebook/Ирода Маткаримова
Общество
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11220
Sputnik Узбекистан

При содействии ГУВД реализован благотворительный проект, призванный помочь бездомным животным столицы.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Ташкенте появятся специальные домики для бродячих кошек, сообщается в группе помощи приюту для бездомных животных "Хаёт" на Facebook.

Проект Mushukkent предполагает установку специальных сооружений. Уход и постоянное питание получат бездомные животные в некоторых районах столицы. Совместно с властями зоозащитники установили первый котодомик прямо напротив реабилитационного центра ГУВД Ташкента. 

© Facebook/Ирода Маткаримова
В Ташкенте установили домики для бездомных котов - фото

Более того, кошки получат специальные документы, которые можно назвать пропиской. Их обеспечат питанием и необходимыми прививками.

"Те, кто вздумает обидеть хвостатых или покуситься на домик – собственность ГУВД, ответят по закону", - написала руководитель приюта "Хаёт" Ирода Маткаримова.
© Facebook/Ирода Маткаримова
В Ташкенте установили домики для бездомных котов - фото

На личные средства сотрудников ГУВД, спонсоров и с помощью неравнодушных людей кошек будут стерилизовать, кормить, присматривать за ними.




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