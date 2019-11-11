Настоящая IT-магия: как ташкентские школьники побывали на Луне

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Ведущие российские IT-специалисты в рамках проекта "Дни виртуальной и дополненной реальности" рассказали школьникам Ташкента о тенденциях развития современных технологий и научили их создавать первые цифровые проекты.

Мероприятие прошло в Российском центре науки и культуры, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" / Евгений Антонов "Дни виртуальной реальности" в Ташкенте

Проект "Дни виртуальной и дополненной реальности" реализуется Союзом "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" совместно с МИА "Россия сегодня" и АНО "Кибер страна" за счет гранта Россотрудничества в семи странах. Помимо Узбекистана, это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова и Приднестровье.

Союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" / Евгений Антонов "Дни виртуальной реальности" в Ташкенте

В Ташкенте для детей провели лекцию о тенденциях и перспективах развития виртуальной и дополненной реальности, мастер-классы, а также урок, включающий историю-реконструкцию "Валерка встречает Гагарина" в формате виртуальной реальности и VR-прогноз того, как будет выглядеть изнутри и снаружи первая международная лунная станция.

Участники смогли выйти на поверхность Луны в настоящем скафандре, прокатиться на луноходе и увидеть со стороны солнечное затмение на Земле.

"Это было нереально круто! — рассказал о своих впечатлениях школьник Даниил. — В будущем очень хочу заниматься технологиями виртуальной и дополненной реальности и достигать высоких результатов".

"Просто непередаваемые ощущения! — отметила Асаль. — Когда ты надеваешь эти очки, попадаешь в совершенно другой мир. Хотелось бы еще побывать под водой или, например, поуправлять самолетом".

Союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" / Евгений Антонов "Дни виртуальной реальности" в Ташкенте

"Мы уверены, что подобные мероприятия, во время которых ребята не только слушают преподавателей, но и сами делают проекты и сразу видят результат, — лучший способ показать преимущества профессий будущего, — сказал руководитель образовательных проектов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений Антонов. — Это не просто лекции, а IT-магия. Есть дети, которые могут удивляться, а есть те, которым интересно, что стоит за этой магией. Очень приятно, что школьники из Ташкента не только слушали, но и активно интересовать, задавали небанальные вопросы и сделали свои первые цифровые проекты".

Союз "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" / Евгений Антонов "Дни виртуальной реальности" в Ташкенте

МИА "Россия сегодня" — первое информационное агентство в России, которое ищет способы внедрить проекты в виртуальной и дополненной реальности в регулярную редакционную практику, отметил Далер Фатыхов, руководитель Центра разработки экспериментальных проектов МИА "Россия сегодня".

"Основными приоритетами стали скорость и стоимость производства, а также масштабируемость, — сказал он. — Мы понимаем, что задача уже есть, при этом люди, которые будут ее решать, сейчас только учатся".

По словам Далера Фатыхова, на рынке пока нет готовых специалистов, которые целиком и полностью понимают, как медиа будут выживать в этой среде. А команды, которые делают проекты в виртуальной и дополненной реальности, собираются "с миру по нитке".

"Поэтому нам кажется очень важным говорить со школьниками о технологиях виртуальной и дополненной реальности. Рассказывать, как они работают, какие есть проблемы и перспективы. И, конечно, показывать проекты: при всем их вероятном несовершенстве (которое в принципе недостижимо), они могут заинтересовать, увлечь и помочь определиться с будущей профессией", — добавил Фатыхов.