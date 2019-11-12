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новый глава Общественного совета при хокимияте Ташкента

Общественный совет при хокимияте возобновил свою деятельность

© Хокимият города Ташкент
Общество
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Sputnik Узбекистан

Прекративший летом этого года свою работу совет в обновленном формате будет разрабатывать проекты, полезные для города, а также оказывать экспертную поддержку различным направлениям деятельности хокимията.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Свою деятельность возобновил Общественный совет при хокимияте Ташкента. Об этом сообщает администрация города Ташкента.

Работа обновленного совета, как ожидается, будет направлена на разработку проектов, полезных для города, а также на экспертную поддержку различных направлений деятельности хокимията.

Хикмат Абдурахманов
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Новым председателем совета назначен 47-летний Диёр Мирзаахмедов, руководитель Национального маркетингового центра.

Также на первом собрании были обсуждены составы комиссий, регламент входа и выхода из Общественного совета.

Напомним, Общественный совет, созданный по инициативе главы столичной администрации Джахангира Артыкходжаева приостановил свою работу в июне текущего года сразу после того, как известный общественный деятель Хикмат Абдурахманов прекратил председательство в совете, заявив, что не удалось осуществить все задуманное.

Общественный совет при хокимияте города Ташкента представляет собой совет жителей столицы с активной жизненной позицией. Цель данной организации - ведение конструктивного диалога между жителями и хокимиятом города для решения социально значимых проблем, генерирование новых идей, опираясь на лучший зарубежный опыт, осуществление общественного контроля, а также привлечение экспертов к работе хокимията. 

Теги:
заседание, Ташкент, власть, Общественный совет, Хокимият Ташкента



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