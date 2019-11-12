Узбекский дедушка 28 лет прожил с паспортом СССР

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. 64-летний мужчина до сих пор не получал узбекского паспорта, об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.
Муминжон ота, 1955 года рождения проживает в Бувайдинском районе Ферганской области. По сей день он обладал лишь паспортом советского образца.
По признанию самого мужчины, он не получил паспорт по собственной невнимательности.
Конфуз выявился при личном обращении дедушки за помощью в местное отделение министерства юстиции по Бувайдинскому району. Там ему посоветовали собрать все необходимые документы и подать их в районное паспортное отделение.
В скором будущем министерство юстиции обещает старейшине новый биометрический, первый в его жизни узбекский паспорт.