20:17 12 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
ГУВД Ташкента выявило более 30 человек, проживающих с паспортами СССР

Узбекский дедушка 28 лет прожил с паспортом СССР

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Общество
Получить короткую ссылку
21 0 0
Sputnik Узбекистан

В Ферганской области обнаружили гражданина без узбекского паспорта. В свои 64 года он надеется впервые в своей жизни получить биометрический документ.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. 64-летний мужчина до сих пор не получал узбекского паспорта, об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Муминжон ота, 1955 года рождения проживает в Бувайдинском районе Ферганской области. По сей день он обладал лишь паспортом советского образца.

узбекский дедушка получает узбекский паспорт впервые в своей жизни
© Минюст РУ
Узбекский дедушка впервые в своей жизни получит узбекский паспорт

По признанию самого мужчины, он не получил паспорт по собственной невнимательности.

Конфуз выявился при личном обращении дедушки за помощью в местное отделение министерства юстиции по Бувайдинскому району. Там ему посоветовали собрать все необходимые документы и подать их в районное паспортное отделение.

В скором будущем министерство юстиции обещает старейшине новый биометрический, первый в его жизни узбекский паспорт.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Камила Морроне
Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо
Гаспарян: Украинцы разочаровались в новой власти
Гаспарян: украинцы начали скручивать правительству кукиш – видео
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться