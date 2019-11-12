Узбекский дедушка 28 лет прожил с паспортом СССР

В Ферганской области обнаружили гражданина без узбекского паспорта. В свои 64 года он надеется впервые в своей жизни получить биометрический документ.

ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. 64-летний мужчина до сих пор не получал узбекского паспорта, об этом сообщает Министерство юстиции Узбекистана.

Муминжон ота, 1955 года рождения проживает в Бувайдинском районе Ферганской области. По сей день он обладал лишь паспортом советского образца.

© Минюст РУ Узбекский дедушка впервые в своей жизни получит узбекский паспорт

По признанию самого мужчины, он не получил паспорт по собственной невнимательности.

Конфуз выявился при личном обращении дедушки за помощью в местное отделение министерства юстиции по Бувайдинскому району. Там ему посоветовали собрать все необходимые документы и подать их в районное паспортное отделение.

В скором будущем министерство юстиции обещает старейшине новый биометрический, первый в его жизни узбекский паспорт.