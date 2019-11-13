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Шерзод Махмудов

Культурное наследие Бухары доверили новому чиновнику

Facebook / Шерзод Махмудов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (334)
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Sputnik Узбекистан

Хоким Бухарской области Уктам Барноев сменил руководство Бухарского областного управления Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. На должность руководителя Бухарского областного управления Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Узбекистана назначен Шерзод Махмудов, сообщает газета "Бухарский вестник" (№91, 9 ноября 2019 года).

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По данным корреспондента Sputnik Узбекистан, Махмудов ранее несколько лет работал начальником областного управления Государственного комитета по развитию туризма, в последнее время руководит негосударственной некоммерческой организацией (НКО) Центр изучения культурного наследия и развития туризма "Караван".

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Махмудов сменил на этом посту Сухроба Бабаева, имя которого местные СМИ в разное время связывали с несколькими неприятными историями. В частности, с передачей части медресе, расположенного на туристическом маршруте в старой части Бухары, местному инвестору, а также с передачей караван-сарая, отреставрированного французами для создания в нем живого музея, местному предпринимателю для открытия в нем ресторана.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (334)
Теги:
хоким, Бухара



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