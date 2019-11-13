Узбекистан и Беларусь будут сотрудничать в сфере медицинского туризма

На полях международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути" три узбекских туроператора заключили договор с Минской областной детской больницей и санаторием "Приморский".

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекские туроператоры подписали соглашение о сотрудничестве с Беларусью в сфере медицинского туризма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Миноблисполком.

Договор был заключен на полях международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути", которая проходит в Ташкенте с 13 по 15 ноября.

По словам начальника главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгения Булойчика, на ярмарке представители Беларуси активно рекламируют санаторно-курортные услуги региона и рассказывают о крупных медицинских учреждениях Минской области, которые могли бы быть интересны жителям Узбекистана.

Соглашение было подписано тремя узбекскими туроператорами с Минской областной детской больницей и санаторием "Приморский".

"Наш санаторий расположен в живописном месте в лесном массиве на берегу Заславского водохранилища. Организовано комфортное проживание со всеми удобствами. Есть собственный пляж и большая территория с хвойными и смешанными лесами. Профессиональный и грамотный врачебный персонал подберет индивидуальную программу лечения. Думаю, туристам из Узбекистана у нас понравится", - отметил главный врач санатория Сергей Скуранович.

Мероприятие позволило упрочить узбекско-белорусские отношения не только в сфере медицинского туризма, но и в спортивной области. Отмечается, что белорусская делегация и представители Федерации бокса и греко-римской борьбы Узбекистана уже обсуждают возможность обмена спортивными делегациями.