23:20 13 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Туристическая деревня Узбекистана: что ждет гостей республики

Узбекистан и Беларусь будут сотрудничать в сфере медицинского туризма

Госкомтуризм
Общество
Получить короткую ссылку
32 0 0
Sputnik Узбекистан

На полях международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути" три узбекских туроператора заключили договор с Минской областной детской больницей и санаторием "Приморский".

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекские туроператоры подписали соглашение о сотрудничестве с Беларусью в сфере медицинского туризма. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Миноблисполком.

Юрий Стоянов
Sputnik
Послы турбренда Узбекистана из разных стран встретились в Ташкенте

Договор был заключен на полях международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути", которая проходит в Ташкенте с 13 по 15 ноября.

По словам начальника главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгения Булойчика, на ярмарке представители Беларуси активно рекламируют санаторно-курортные услуги региона и рассказывают о крупных медицинских учреждениях Минской области, которые могли бы быть интересны жителям Узбекистана.

Соглашение было подписано тремя узбекскими туроператорами с Минской областной детской больницей и санаторием "Приморский".

"Наш санаторий расположен в живописном месте в лесном массиве на берегу Заславского водохранилища. Организовано комфортное проживание со всеми удобствами. Есть собственный пляж и большая территория с хвойными и смешанными лесами. Профессиональный и грамотный врачебный персонал подберет индивидуальную программу лечения. Думаю, туристам из Узбекистана у нас понравится", - отметил главный врач санатория Сергей Скуранович.

Мероприятие позволило упрочить узбекско-белорусские отношения не только в сфере медицинского туризма, но и в спортивной области. Отмечается, что белорусская делегация и представители Федерации бокса и греко-римской борьбы Узбекистана уже обсуждают возможность обмена спортивными делегациями.

По теме

Жерар Депардье стал послом туристического бренда Узбекистана
Какой город Узбекистана самый популярный для туризма
В СНГ договорились увеличить туристический поток между странами
Теги:
Беларусь, туроператоры, Узбекистан, Туризм, Медицина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Камила Морроне
Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо
Сергей Лавров
Лавров в шутку пообещал решить проблему выборов в США
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться