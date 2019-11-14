ЛУКОЙЛ примет меры после инцидента с бригадой рабочих в Узбекистане

В российской компании официально разъяснили причины некорректных высказываний главного энергетика в адрес сотрудников во время работ на подстанции "Джаркудук". По результатам служебной проверки все ответственные лица понесут соразмерное наказание.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Пресс-служба "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" разместила официальный ответ в связи с инцидентом, произошедшим две недели назад на подстанции в Деханабадском районе Кашкадарьинской области. Главный энергетик компании грубо отчитал бригаду рабочих, что вызвало возмущение в социальных сетях и узбекской общественности.

В подразделении российской нефтяной компании признали факт некорректного общения с подчиненными и пояснили, чем была вызвана такая реакция ответственного лица.

"В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области, предварительно установлено, при проведении работ на подстанции "Джаркудук" с высоким напряжением 110 тысяч вольт бригадой электромонтеров во главе с мастером были грубо нарушены требования техники безопасности, которые могли привести к гибели бригады, повреждению дорогостоящего оборудования и сбою работы всего объекта. Данные нарушения выявлены главным энергетиком И.А. Шиловым, после чего работы на подстанции были приостановлены до приведения в соответствие с утвержденными правилами. Осознавая возможные трагические последствия для жизни его подчиненных от несоблюдения инструкций, И.А. Шилов пренебрег морально-этическими нормами общения и допустил грубые высказывания в адрес местного и командированного персонала", — говорится в заявлении пресс-службы подразделения ЛУКОЙЛа.

В то же время в компании подчеркнули, что держат ситуацию на контроле и в настоящее время проводится внутреннее расследование, а несдержавшийся сотрудник вызван на собрание Комиссии по деловой этике ПАО "ЛУКОЙЛ" в Москву.

"По результатам расследования ко всем участникам инцидента будут применены меры дисциплинарного взыскания с учетом степени вины и в соответствии с корпоративными требованиями", — добавили в компании.

Сам инцидент произошел 29 октября, однако известно о нем стало несколько дней назад, после того, как видеозапись попала в СМИ.