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Юные узбекские предприниматели

Юные узбекские бизнесмены обеспечили работой 9 тыс. человек

© Союз молодежи РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан

Узбекские молодые предприниматели отчитались по выделенным кредитам. За прошедший год они экспортировали продукцию на сумму 750 тысяч долларов США.

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В Ташкенте прошел II республиканский форум Молодые предприниматели. 

В рамках форума состоялась выставка оборудования и продукции 100 молодых предпринимателей Узбекистана. Ребятам удалось наладить предпринимательскую деятельность благодаря льготным кредитам, в том числе выделенным 40 ведущими китайскими предприятиями.

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С начала этого года молодым узбекским бизнесменам выделили 458,3 млрд сумов, на которые было реализовано 1 тыс. 991 бизнес-проектов.

По республике построены и сданы в эксплуатацию 10 коворкинг-центров и 54 гузар-комплексов (минибазары). В комплексах действуют магазины, швейные цеха, хлебопекарни и кондитерские цеха, автосервисы, пункты общего питания, ремесленные мастерские, учебные центры, книжные магазины, мастерские, фотостудии, аптеки и другие пункты услуг.

Молодые узбекские предприниматели за прошедший год создали 9 000 рабочих мест.

За прошедший период предприимчивая молодежь экспортировала продукцию на сумму 750 тысяч долларов США.

Теги:
создание рабочих мест, рабочие места, льгота, проект, Кредит, Китай, бизнес, форум, Узбекистан, молодые предприниматели, предпринимательство, молодежь



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