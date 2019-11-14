Юные узбекские бизнесмены обеспечили работой 9 тыс. человек

Узбекские молодые предприниматели отчитались по выделенным кредитам. За прошедший год они экспортировали продукцию на сумму 750 тысяч долларов США.

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В Ташкенте прошел II республиканский форум Молодые предприниматели.

В рамках форума состоялась выставка оборудования и продукции 100 молодых предпринимателей Узбекистана. Ребятам удалось наладить предпринимательскую деятельность благодаря льготным кредитам, в том числе выделенным 40 ведущими китайскими предприятиями.

С начала этого года молодым узбекским бизнесменам выделили 458,3 млрд сумов, на которые было реализовано 1 тыс. 991 бизнес-проектов.

По республике построены и сданы в эксплуатацию 10 коворкинг-центров и 54 гузар-комплексов (минибазары). В комплексах действуют магазины, швейные цеха, хлебопекарни и кондитерские цеха, автосервисы, пункты общего питания, ремесленные мастерские, учебные центры, книжные магазины, мастерские, фотостудии, аптеки и другие пункты услуг.

Молодые узбекские предприниматели за прошедший год создали 9 000 рабочих мест.

За прошедший период предприимчивая молодежь экспортировала продукцию на сумму 750 тысяч долларов США.