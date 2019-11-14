Может ли Запад навязывать Узбекистану свои ценности – мнение эксперта

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Научный директор Германо-российского форума Александр Рар высказался о столкновении ценностей России и Запада, а также Запада и Востока. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Между Россией и Западом есть конфликт ценностей. На Западе почему-то бытует мнение, что они выстроили самую гуманистическую систему, когда-либо существовавшую на нашей планете. В систему их ценностей вошли уважение и укрепление прав меньшинств, это все хорошо. Но доходит до эксцессов", — сказал эксперт в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

По словам Рара, создателю такой системы обязательно нужен враг. И Россия годится на эту роль, поскольку отношение в ней к гомосексуализму нельзя назвать положительным.

"Потому они могут заявлять: "Россия не разделяет наши ценности", — пояснил журналист.

"Говорят: "Мы отказались от геополитики в Европе, но не отказываемся от борьбы за наши ценности. И будем продвигать их дальше", — отметил Рар.

По словам эксперта, на сегодняшний день этот конфликт является самым главным в мире. С точки зрения Запада, в России нарушаются права человека, и ее за это не прощают. Однако она не одна, в том же ряду — Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и многие другие страны, отметил Александр Рар.

"Это очень упрощенный подход. В каждой стране — свои традиции, свое отношение к женщинам, к семье и так далее. Я думаю, что Европа не может пропагандировать эти ценности как новую религию. Это действительно проблема", — сказал эксперт.

На вопрос, может ли Запад навязать свою веру Центральной Азии, в том числе Узбекистану, эксперт ответил, что спросить об этом нужно молодое поколение.

"Если молодежь посчитает, что полная свобода важнее, то, возможно, произошла настоящая революция взглядов, и ценности, которые существовали до сих пор, могут быть пересмотрены. Но могу сказать одно: сегодня молодые люди, например, в Европе не нуждаются в свободе. Для них превыше всего безопасность", — заключил политолог.