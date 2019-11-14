Узбекский дедушка объяснил, почему почти 30 лет жил с советским паспортом

В скором будущем Министерство юстиции обещает Тожиеву новый биометрический, первый в его жизни узбекский паспорт.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Житель Ферганской области Муминжон Тожиев, который 28 лет прожил с паспортом СССР, рассказал, почему не заменил его вовремя.

Конфуз выявился при личном обращении мужчины за помощью в местное отделение Министерства юстиции по Бувайдинскому району. Там ему посоветовали собрать все необходимые документы и подать их в районное паспортное отделение.

По словам Тожиева, в 1992 году, после отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, он обратился в паспортный стол с просьбой заменить документ, однако не мог оплатить услугу. А потом документ спрятала мать Тожиева, чтобы он не уехал за границу. Мужчина нашел свой паспорт только после смерти матери, в 2015 году, сообщили в пресс-службе Минюста. Но и тогда он не смог получить новый из-за финансовых трудностей.

Четырнадцатого ноября мужчину привезли в паспортный стол, сфотографировали и помогли ему заполнить необходимые документы.

В скором будущем Министерство юстиции обещает Тожиеву новый биометрический, первый в его жизни узбекский паспорт.