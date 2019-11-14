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Житель Ферганской области Муминжон Тожиев, который 28 лет прожил с паспортом СССР

Узбекский дедушка объяснил, почему почти 30 лет жил с советским паспортом

Пресс-служба Минюста Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан

В скором будущем Министерство юстиции обещает Тожиеву новый биометрический, первый в его жизни узбекский паспорт.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Житель Ферганской области Муминжон Тожиев, который 28 лет прожил с паспортом СССР, рассказал, почему не заменил его вовремя. 

Конфуз выявился при личном обращении мужчины за помощью в местное отделение Министерства юстиции по Бувайдинскому району. Там ему посоветовали собрать все необходимые документы и подать их в районное паспортное отделение.

ГУВД Ташкента выявило более 30 человек, проживающих с паспортами СССР
Пресс-служба ГУВД Ташкента
Узбекский дедушка 28 лет прожил с паспортом СССР
По словам Тожиева, в 1992 году, после отбывания наказания в пенитенциарном учреждении, он обратился в паспортный стол с просьбой заменить документ, однако не мог оплатить услугу. А потом документ спрятала мать Тожиева, чтобы он не уехал за границу. Мужчина нашел свой паспорт только после смерти матери, в 2015 году, сообщили в пресс-службе Минюста. Но и тогда он не смог получить новый из-за финансовых трудностей.

Четырнадцатого ноября мужчину привезли в паспортный стол, сфотографировали и помогли ему заполнить необходимые документы. 

В скором будущем Министерство юстиции обещает Тожиеву новый биометрический, первый в его жизни узбекский паспорт.

Теги:
Узбекистан, паспорт, документы



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