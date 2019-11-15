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Пособие по безработице будет увеличено вдвое – Минтруд

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан

Узбекским Министерством занятости были озвучены сумма пособия по безработице в 2020 году, а также самые высокие показатели по безработице в разрезе регионов республики.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Со следующего года Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана обещает увеличение пособия по безработице. Об этом было сказано в ходе очередной серии дебатов "Пресс-кофе" Международного пресс-клуба.

По словам заместителя министра занятости и трудовых отношений Эркина Мухиддинова, в 2020 году пособие по безработице будет увеличено вдвое и в сумме составит 644 тысячи сумов (около 70 долл. США. - Прим. ред.).

Также Мухиддинов отметил, что сейчас разрабатывается новый Трудовой кодекс и в скором будущем он будет выставлен на общественное обсуждение.

Замминистра призвал узбекскую общественность принять активное участие в обсуждении кодекса, а также оставить по нему на портале онлайн-обсуждений свои предложения и даже требования.

В ходе дебатов "Пресс-кофе" также было объявлено о том, что, по последним данным, экономически неактивных граждан в Узбекистане на сегодня 205 тыс. человек, безработица снизилась с 9% до 8%.

Количество безработных равно 1 млн 300 человек, а 50 тысячам граждан выдается пособие по безработице. 

Самые высокие показатели по безработице отмечены в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Теги:
пособие, Труд, безработные, Занятость населения, Министерство труда Узбекистана



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