Из России в Узбекистан поездом: с Нового года билеты станут еще дешевле

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. "Узбекские железные дороги" расширяют список поездов, на которых действуют скидки при покупки билетов заранее. Новые тарифы и сроки проведения акции опубликованы на официальном сайте перевозчика.
Схема скидок по категориям и срокам покупки билетов осталась прежней, но количество направлений увеличилось.
На поезда №5/6 "Ташкент-Москва", №149/150 "Андижан- Москва", №350/350 "Ташкент-Москва" и №315/316 "Ташкент-Казань" можно будет приобрести билет с выгодой до 55% в купе или СВ, если оплатить дорогу ранее чем за 41 день. Скидка будет ниже, чем ближе дата выезда. А если билет покупается за пять суток и позднее - то придется переплатить 5% от базового тарифа.
В плацкартных вагонах на эти поезда скидки чуть скромнее - от 25% до 45%.
Подробная таблица скидок представлена на сайте "Узбекистон темир йуллари".