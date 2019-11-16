Из России в Узбекистан поездом: с Нового года билеты станут еще дешевле

"Узбекистон темир йуллари" вводит скидки на новых железнодорожных маршрутах из Узбекистана в Россию и обратно. Выгодные тарифы начнут действовать со 2 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. "Узбекские железные дороги" расширяют список поездов, на которых действуют скидки при покупки билетов заранее. Новые тарифы и сроки проведения акции опубликованы на официальном сайте перевозчика.

Схема скидок по категориям и срокам покупки билетов осталась прежней, но количество направлений увеличилось.

На поезда №5/6 "Ташкент-Москва", №149/150 "Андижан- Москва", №350/350 "Ташкент-Москва" и №315/316 "Ташкент-Казань" можно будет приобрести билет с выгодой до 55% в купе или СВ, если оплатить дорогу ранее чем за 41 день. Скидка будет ниже, чем ближе дата выезда. А если билет покупается за пять суток и позднее - то придется переплатить 5% от базового тарифа.

В плацкартных вагонах на эти поезда скидки чуть скромнее - от 25% до 45%.

Еще больше сэкономить смогут пассажиры поездов №323/324 "Ташкент-Волгоград", №334/334 "Ташкент-Саратов", №369/369 "Ташкент-Новосибирск", №381/381 "Ташкент-Уфа", и №365/365 "Ташкент-Челябинск". Если купить билеты в СВ или купе заранее, поездка обойдется всего в 40% от стандартной цены, а для плацкартных вагонов - вдвое дешевле базового тарифа.

Подробная таблица скидок представлена на сайте "Узбекистон темир йуллари".