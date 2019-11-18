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погода

В Узбекистане ожидаются пятнадцатиградусные морозы

Алексей Владыкин
Общество
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Sputnik Узбекистан

С 22 по 24 ноября по всей территории ожидается постепенное понижение температуры ночью до 0...-5 градусов, местами до -8 градусов, днем — до -2...+ 3 градусов.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. По Узбекистану ожидается ухудшение погоды, об этом сообщает Телеграм-канал Узгидромета. С 21 по 24 ноября республике накроют осадки (дождь, местами переходящий в снег).

Газовая плита
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Причем, 21 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Также с 22 по 24 ноября по всей территории ожидается постепенное понижение температуры ночью до 0...-5 градусов, местами до -8 градусов, днем — до -2...+ 3 градусов.

По северу температура воздуха понизится ночью до -10...-15 градусов, днем — до -2...-7 градусов.

Теги:
Узбекистан, похолодания, мороз, Узгидромет, погода



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