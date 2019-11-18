Россия возвращает Украине задержанные в Керченском проливе корабли

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия возвращает Украине три военных корабля, которые были задержаны год назад в Керченском проливе за нарушение государственной границы.
Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал агентству УНН, что передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" идет по плану. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма сообщало, что корабли покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Их планировалось передать украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место не называлось.
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев отметил, что возврат Украине этих катеров можно расценивать как "жест доброй воли со стороны российского государства и очередное подтверждение приверженности курсу нормализации отношений с Украиной".РИА Новости.
Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.
Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.