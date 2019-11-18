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Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи

Россия возвращает Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Общество
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Sputnik Узбекистан

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования властей.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Россия возвращает Украине три военных корабля, которые были задержаны год назад в Керченском проливе за нарушение государственной границы. 

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал агентству УНН, что передача катеров "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" идет по плану. Об этом сообщает РИА Новости.

Корабли ВМС Украины
© Ruptly .
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"Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили", — отметил Воронченко.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма сообщало, что корабли покидают место стоянки в порту Керчи в сопровождении российских кораблей. Их планировалось передать украинской стороне в нейтральных водах. Конкретное место не называлось.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев отметил, что возврат Украине этих катеров можно расценивать как "жест доброй воли со стороны российского государства и очередное подтверждение приверженности курсу нормализации отношений с Украиной".

Украинские корабли, которые были накануне задержаны российскими пограничниками
RUPTLY
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"Здравый смысл должен подсказать новому руководству Украины, что не следует повторять негативный опыт в Керченском проливе, который сопряжен в первую очередь с репутационными потерями для самой Украины", — сказал Бахарев РИА Новости.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

Теги:
Керченский пролив, корабль, Россия, Украина



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