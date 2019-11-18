Дом печати Узбекистана выставлен на торги

Второй раз за полтора года Узбекистан выставляет Дом печати на продажу. Открытый аукцион на здание, оцененное почти в 2 млн долл. США, состоится 5 декабря.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В Ташкенте на аукцион выставлен Дом печати (Матбуотчилар уйи).

По сообщению узбекского национального информационного агентства, здание Дома печати уже было выставлено на торги полтора года тому назад, чем вызвало общественную оппозицию в узбекском интернет-пространстве. Тогда через некоторое время администрация города Ташкента заявила, что вопрос был пересмотрен и "проблема решена", то есть здание осталось на балансе Ташкентского хокимията.

Сегодня на сайте E-ijro auksion появилась информация о выставлении здания на открытый аукцион.

9,890 кв. м чердачного помещения, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й этажи административного здания и часть подземного административного здания Дома печати площадью 18, 722 кв. м выставлено на продажу в соответствии с исполнительными документами экономических судов столицы.

Здание оценено в 18 750 000 000,00 сумов (около 1 973 684 долл. США. - Прим. ред.).

Задаток в сумме 937 500 000,00 сумов будет перечислен главному получателю - ГУП "Центр по организации электронных онлайн-аукционов".

В выставленной на торг части здания, главным образом, расположены редакции газет и журналов.

Открытый аукцион состоится уже 5 декабря.