Узбекистанца, воевавшего в Пакистане, приговорили к девяти годам тюрьмы

Как отмечается в пресс-релизе Верховного суда, Мадаминов стал одним из тех, кто "выезжает за границу на заработки и попадает под влияние чуждых идей".

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Верховный суд Узбекистана приговорил 33-летнего Ботира Мадаминова к девяти годам лишения свободы за участие в террористических организациях "Исламское движение Туркестана", "Исламское государство вилоята Хорасан" и боевых действиях на территории Пакистана.

В пресс-релизе Верховного суда приводится его история, которая "должна послужить уроком для других".

Ботир Мадаминов родился в 1986 году в Асакинском районе Андижанской области Узбекистана. С 2008 по 2010 годы вместе с отцом и двумя братьями он ездил на заработки в Россию, до конца 2011 года работал на строительных объектах в Московской области вместе с некими Умидом из Андижана и Абдурахимом из Ферганы.

Как позднее выяснилось, его напарники оказались членами "Московского джамоата" религиозно-экстремистского течения "Джихадизм". Они активно агитировали Мадаминова на совершение "хиджрата" и "джихада", в результате чего тот стал членом этого джамоата.

В 2011 году Мадаминов отправился в Пакистан (город Мир-Али), где вступил в ряды международной террористической группировки "Исламское движение Туркестана". В лагере боевиков он прошел обучение владению оружием и способам использования взрывных устройств. Затем участвовал в боевых действиях против вооруженных сил Пакистана под именем Носир.

Осенью 2013 года боевики были вынуждены перебраться в Афганистан из-за авиаударов, которые пакистанские вооруженные силы нанесли по местам дислокации лагерей "Исламского движения Туркестана".

В конце 2015 года Мадаминов стал членом международной террористической группировки "Исламское государство вилоята Хорасан" и в течение 2016-2018 годов отвечал за раздачу продуктов питания боевикам.

В апреле 2019 года Мадаминов был возвращен на родину и представлен суду.

В результате он был приговорен к девяти годам лишения свободы.