Флаг Узбекистана в Ургенче занял пятнадцатое место в мире по высоте

Рейтинг был составлен Общенациональным движением "Юксалиш" в честь празднования Дня принятия Государственного флага Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" опубликовало рейтинг самых высоких флагов в мире. Согласно рейтингу, флаг Узбекистана, установленный в Ургенче Хорезмской области, занял пятнадцатую строчку. Длина его флагштока составляет 66 метров.

В тройку лидеров вошли Джидда (Саудовская Аравия), где установлен высочайший флаг планеты - 170 метров, Душанбе (Таджикистан) – 165 метров и Баку (Азербайджан) – 162 метра.

Общенациональное движение "Юксалиш" Рейтинг самых высоких флагов в мире

Ургенчский флаг оказался на несколько метров выше своих аналогов в Ташкенте (65 метров), Сырдарьинской области (65 метров), Бухарской области (60 метров) и Республике Каракалпакстан (55 метров).