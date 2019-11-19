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Флаг Узбекистана

Флаг Узбекистана в Ургенче занял пятнадцатое место в мире по высоте

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан

Рейтинг был составлен  Общенациональным движением "Юксалиш" в честь празднования Дня принятия Государственного флага Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Общенациональное движение "Юксалиш" опубликовало рейтинг самых высоких флагов в мире. Согласно рейтингу, флаг Узбекистана, установленный в Ургенче Хорезмской области, занял пятнадцатую строчку. Длина его флагштока составляет 66 метров.

В тройку лидеров вошли Джидда (Саудовская Аравия), где установлен высочайший флаг планеты - 170 метров, Душанбе (Таджикистан) – 165 метров и Баку (Азербайджан) – 162 метра.

Рейтинг самых высоких флагов в мире
Общенациональное движение "Юксалиш"
Рейтинг самых высоких флагов в мире

Ургенчский флаг оказался на несколько метров выше своих аналогов в Ташкенте (65 метров), Сырдарьинской области (65 метров), Бухарской области (60 метров) и Республике Каракалпакстан (55 метров).

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Теги:
Общенациональное движение "Юксалиш", рейтинг, Узбекистан, флаг



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