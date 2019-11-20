ЦИК Узбекистана ищет "мертвые души" в списках кандидатов в депутаты

По распространенным сведениям, среди кандидатов в депутаты парламента обнаружено имя покойного. Центризбирком республики прокомментировала ситуацию.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В узбекских соцсетях распространилась информация о регистрации умершего два года тому назад гражданина кандидатом в депутаты. ЦИК сообщила о начале проверки этой информации.

"Центральная избирательная комиссия вскоре сообщит общественности о результатах расследования", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Ранее известный журналист, редактор журнала Uzbekistan Airways Бахтиёр Насимов разместил на своей странице в Facebook пост о том, что увидел имя своего друга, который умер два года назад. ФИО покойного было указано в списках кандидатов от одной из партий.

Facebook Пост Насимова на странице Фейсбук

Правда, через некоторое время журналист удалил свой пост, объяснив это "недоразумением".

Центральная избирательная комиссия республики 18 ноября объявила о старте агитационной кампании. Были зарегистрированы все 750 кандидатов в депутаты Олий Мажлиса - по 150 претендентов от каждой партии. Выборы состоятся 22 декабря 2019 года.