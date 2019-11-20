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Мужчина смотрит бюллетень на избирательном участке

ЦИК Узбекистана ищет "мертвые души" в списках кандидатов в депутаты

REUTERS / Valentyn Ogirenko
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (22)
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Sputnik Узбекистан

По распространенным сведениям, среди кандидатов в депутаты парламента обнаружено имя покойного. Центризбирком республики прокомментировала ситуацию.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В узбекских соцсетях распространилась информация о регистрации умершего два года тому назад гражданина кандидатом в депутаты. ЦИК сообщила о начале проверки этой информации.

"Центральная избирательная комиссия вскоре сообщит общественности о результатах расследования", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Ранее известный журналист, редактор журнала Uzbekistan Airways Бахтиёр Насимов разместил на своей странице в Facebook пост о том, что увидел имя своего друга, который умер два года назад. ФИО покойного было указано в списках кандидатов от одной из партий.

Пост Насимова
Facebook
Пост Насимова на странице Фейсбук

Правда, через некоторое время журналист удалил свой пост, объяснив это "недоразумением".

Центральная избирательная комиссия республики 18 ноября объявила о старте агитационной кампании. Были зарегистрированы все 750 кандидатов в депутаты Олий Мажлиса - по 150 претендентов от каждой партии. Выборы состоятся 22 декабря 2019 года. 

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (22)
Теги:
Кандидат, соцсети, журналисты, Умер, депутат, ЦИК Узбекистана



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