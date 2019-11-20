Специалисты оценили эксперимент с энергоэффективными домами в Бухаре

Ожидается, что первый многоэтажный многоквартирный дом будет построен в Бухарской области в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Бухаре прошла встреча заместителя постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Дойны Мунтяну с заместителем хокима Бухарской области по строительству Нарзулло Хамдамовым.

Встреча заместителя постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Дойны Мунтяну с заместителем хокима Бухарской области по строительству Нарзулло Хамдамовым

В рамках визита стороны проконтролировали деятельность проекта "Содействие в развитии строительства энергоэффективного сельского жилья" (запущенного совместно ПРООН, Глобальным Экологическим Фондом и Министерства строительства Узбекистана). Также чиновники посетили пилотные проектные участки с энергоэффективными домами на массиве Дехожи в Бухаре.

Встреча заместителя постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Дойны Мунтяну с заместителем хокима Бухарской области по строительству Нарзулло Хамдамовым

Проект призван обеспечить сельское хозяйство Узбекистана улучшенными и доступными условиями жизни, которые не вредили бы окружающей среде. В частности, власти намерены снизить выбросы парниковых газов в условиях активно развивающегося в Узбекистане сектора строительства жилья в сельской местности.

В сельской местности построят энергоэффективное жилье на $6,3 млн >>

Отмечается, все участники Программы сельского жилищного строительства в Бухарской области, в том числе, "Кишлок курилиш лойиха", "Кишлок курилиш банк", "Кишлок курилиш инвест" и их подрядчики успешно справились со своей задачей.

"В 2019 году проект профинансировал низкоуглеродную составляющую в одноэтажных домах. Начиная с 2020 года, мы планируем пилотировать аналогичное финансирование и для многоэтажных жилых домов", - отметила Мунтяну.

Строительство первого многоэтажного многоквартирного дома запланировано в следующем году в Бухарской области, после чего низкоуглеродородные многоквартирные дома будут построены по всему Узбекистану.

ПРООН планирует в 2020 году организовать тренинги именно в Бухарской области для представителей всех строительных и подрядных компаний, участвующих в Государственной программе по строительству сельского жилья по всей стране.