Книги, учебные пособия, одежда и спортивный инвентарь были куплены на средства, собранные в ходе благотворительной акции "Тинчлик учун!" ("Во имя мира!").

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В афганский город Мазари-Шариф из Узбекистана доставлен гуманитарный груз, в который вошли художественная литература, учебные пособия, одежда и спортивных инвентарь. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".

В публикации отмечается, что оказать помощь жителям соседней страны удалось благодаря акции "Тинчлик учун!" ("Во имя мира!"). Она была проведена Всемирной ассоциацией молодежи Узбекистана в период с 1 сентября по 1 октября.

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари" В Афганистан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана

Основная цель кампании, проведенной под девизом "Скажи добру — да!", заключалась в повышении осведомленности широкой общественности о проблемах этнических узбеков и афганской молодежи, оставшихся без попечения родителей в Афганистане, и их поддержке.