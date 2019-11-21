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В Афганистан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана

В Афганистан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Sputnik Узбекистан

Книги, учебные пособия, одежда и спортивный инвентарь были куплены на средства, собранные в ходе благотворительной акции "Тинчлик учун!" ("Во имя мира!").

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В афганский город Мазари-Шариф из Узбекистана доставлен гуманитарный груз, в который вошли художественная литература, учебные пособия, одежда и спортивных инвентарь. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Узбекистон темир йуллари".

В публикации отмечается, что оказать помощь жителям соседней страны удалось благодаря акции "Тинчлик учун!" ("Во имя мира!"). Она была проведена Всемирной ассоциацией молодежи Узбекистана в период с 1 сентября по 1 октября.

В Афганистан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
В Афганистан доставлен гуманитарный груз из Узбекистана

Основная цель кампании, проведенной под девизом "Скажи добру — да!", заключалась в повышении осведомленности широкой общественности о проблемах этнических узбеков и афганской молодежи, оставшихся без попечения родителей в Афганистане, и их поддержке.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, помощь, гуманитарная помощь, Афганистан, Узбекистан



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