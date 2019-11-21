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Работа за компьютером

В Узбекистане запускают бесплатные онлайн-курсы для программистов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан

На первом этапе проект охватит четыре самые востребованные на глобальном рынке труда специальности.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте 21 ноября стартовал масштабный проект "Один миллион программистов", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Его цель заключается в подготовке поколения специалистов по цифровым технологиям.

Встреча с представителями компании Microsoft в Министерстве народного образования РУ
Пресс-служба Министерства народного образования РУ
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Подать заявку на участие в проекте смогут все желающие в возрасте от 13 лет. Получать новые знания они будут дистанционно, с помощью специального интернет-портала.

На первом этапе проект охватит четыре самые востребованные на глобальном рынке труда специальности: Data Analysis, Android Programming, Full-Stack Development, Frontend Development. Общий курс рассчитан на 120 часов.

Успешные выпускники курсов смогут побороться за гранты и продолжить обучение по одной из более 100 программ Nanodegree платформы Udacity. Для этого нужно успешно сдать итоговый экзамен и войти в топ-150 студентов с наивысшими баллами.

Проект в Узбекистане реализуется Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций в сотрудничестве с фондом Дубай Futur Foundation, Университетом Инха в Ташкенте, IT-академией и IT-школой имени ал-Хоразмий.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, вуз, вузы, Образование



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