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Реклама наркотиков в Алматы: узбекская блогерша оказалась в центре скандала

Пресс-служба ММЦ
Общество
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Sputnik Узбекистан

Билборды с рекламой наркотиков были установлены в центре нескольких крупнейших городов Казахстана, в том числе в Алматы. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Известный блогер из Ташкента Шахзода Салимжанова рассказала inAlmaty.kz, как ее коснулась история с баннерами в Алматы, на которых рекламировали наркотики.

В настоящее время за страницей девушки следят 783 тысячи подписчиков.

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Публикация от @leo_17s

По ее словам, месяц назад неизвестные обратились к ней с предложением об участии в одном проекте, который обеспечил бы ей бесплатную рекламу Instagtam-профиля.

"В пиаре нашего проекта будет задействована как онлайн, так и оффлайн-реклама. Оффлайн-реклама будет в масштабных размерах - баннеры, билборды, листовки, промоутеры, реклама в транспорте. Ваш ник и фото будут размещены на всех макетах в четырех странах и 10 городах", - написал ей менеджер по рекламе.

Со своей стороны девушка должна была опубликовать пост, в котором рассказывает о новом "челлендже", суть которого – сфотографироваться с рекламным щитом и выложить снимок в свой Instagram. Те, кто это сделал, автоматически становились якобы участниками конкурса, в котором разыгрывают iPhone и другие дорогие призы.

"Когда я узнала о том, что на самом деле на баннерах рекламируют наркотики, то сразу удалила пост. Та девушка, которая со мной связывалась по поводу рекламы, сказала, что и сама не была в курсе происходящего. Она дала мне контакты двоих мужчин, которые игнорируют мои сообщения. Я не считаю, что блогеры виноваты, ведь мы действительно не знали о наркотиках", - рассказала Шахзода.

По ее словам, о ситуации она узнала от подписчиков, которые написали ей в direct. Теперь девушка намерена подать в суд на заказчиков рекламы.

О билбордах с подозрительной рекламой стало известно на днях. Рекламные щиты с QR-кодом, направляющим на сайт, распространяющий наркотики, были размещены в нескольких точках Алматы, пишет Sputnik Казахстан. Сейчас данный сайт заблокирован.

По информации пресс-службы городской полиции, "этот факт уже принят в производство сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы". В ведомстве назвали случай "вопиющим и требующим особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранительных органов".

Сообщается, что следователям удалось установить компанию, которая разместила билборды. Представитель ТОО "Наружная реклама – Регионы" оштрафован на сумму свыше 750 тысяч тенге (более 1 940 долларов).

Кроме того, установлена личность заказчика.

"Это частное лицо, житель Караганды…<..> Как установлено, он заказал размещение данной рекламы в четырех регионах страны: в городах Нур-Султан,  Шымкент, Караганда и Усть-Каменогорск", - сообщил начальник Управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы подполковник полиции Ерлан Алмагамбетов.

Сейчас принимаются меры к его задержанию и привлечению к ответственности.

В настоящее время два билборда, установленных в Алматы,  демонтированы, заявили в полиции. По словам местных жителей, рекламные щиты в Караганде также убрали.

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Теги:
скандал, реклама, наркотики, Instagram, блогер, узбекистанка



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