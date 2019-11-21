В Кибрае завхоз детского сада украла продукты на сумму более 180 млн сумов

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Заведующая хозяйством детского сада №25 в Кибрае два года обворовывала учреждение, в котором работала, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Факт хищения был установлен во время доследственной проверки, проведенной Кибрайским районным отделением Департамента при Генпрокуратуре.
Выяснилось, что на протяжении 2018-2019 годов женщина регулярно расхищала мясные, молочные и другие продукты питания. Общая сумма ущерба составила 180,4 миллиона сумов.
Против нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении".