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Министерство дошкольного образования презентовало детские сады на колесах

В Кибрае завхоз детского сада украла продукты на сумму более 180 млн сумов

Министерство дошкольного образования
Общество
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Sputnik Узбекистан

Оказалось, что женщина в течение двух лет уносила с собой мясные, молочные и другие продукты питания.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Заведующая хозяйством детского сада №25 в Кибрае два года обворовывала учреждение, в котором работала, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

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Факт хищения был установлен во время доследственной проверки, проведенной Кибрайским районным отделением Департамента при Генпрокуратуре.

Выяснилось, что на протяжении 2018-2019 годов женщина регулярно расхищала мясные, молочные и другие продукты питания. Общая сумма ущерба составила 180,4 миллиона сумов.

Против нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении".

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Теги:
вор, продукты, детский сад, Узбекистан



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