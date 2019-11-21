От "нуля" до миллиона: как в Узбекистане стать айтишником за пять суток

В республике стартовал уникальный проект по развитию IT-сферы. Всего за 120 часов любой желающий сможет овладеть на базовом уровне самой востребованной современной профессией в мире.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. На базе ташкентского Университета Инха стартовала национальная акция по подготовке специалистов в сфере высоких технологий. Обучать программированию всех желающих будут эксперты Dubai Future Foundation, сотрудники корейского вуза, IT-академии и IT-школы им. Мухаммада аль-Хорезми.

Проект "Один миллион программистов" представляет собой дистанционное бесплатное обучение широких слоев населения посредством специализированного онлайн-портала. Договоренности по реализации масштабного проекта были достигнуты в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ОАЭ.

Инициативные обучающие программы разрабатываются в сотрудничестве с международными компаниями, и лучшим участникам предоставляются гранты. Все желающие в возрасте от 13 лет могут пройти регистрацию на сайте и стать одним из участников масштабного проекта.

Один из девизов акции - "Мы построим будущее Узбекистана код за кодом". Символично, что проект реализуется на родине основателя программирования как метода – великого математика аль-Хорезми. Именно он ввел в науку десятичную систему с использованием нуля. Его алгоритм стал основой для программирования, без которого немыслимы современные информационные технологии.

Глава правительства Абдулла Арипов на церемонии запуска образовательной акции рассказал о дальнейшей политике страны в сфере развития IT-технологий. Для этого, уверен премьер, у республики есть все необходимое – молодое активное население, готовое к освоению современных профессий.

Пресс служба ИНХА Запуск проекта один миллион программистов

"Государственная молодёжная политика для нас имеет большое значение. Важно внимание к каждому отдельному гражданину. После посещения IT-парка президент дал указ о создании нового современного масштабного парка со всем необходимым оборудованием. Открыть его планируется ровно через два года, чтобы он сразу начал функционировать в полную силу. Я вместе со своими коллегами в правительстве отвечаю за реализацию проекта и уверен, что у нас все получится", — подчеркнул Арипов, пожелав участникам и организации успехов.

С 2017 года в Узбекистане открыт Инновационный центр им. Мирзо Улугбека для подготовки профессиональных кадров в сфере IT. Так на аутсорсинге специалисты могут работать напрямую с западными компаниями, не выезжая из страны, и получать официальную зарплату в иностранной валюте.

Число молодых айтишников в стране растет с каждым годом, ведь профессия считается престижной и востребованной, к тому же одной из самых высокооплачиваемых.

"В нашей школе конкуренция высокая — 10 человек на одно место. При этом все больше женщин хотят овладеть этой профессией. Так, в Университете Инха около 30% будущих IT-специалистов – это девушки, и доля их растет. Навыки программирования крайне удобны для женщин, так как позволяют им работать из дома, рядом с детьми, при этом зарабатывая хорошие деньги", — пояснила директор специализированной школы имени аль-Хорезми Хилола Умарова.

О востребованности профессии рассказал единственный в мире министр по искусственному интеллекту из ОАЭ Омар бин Султан аль-Олама. Он подчеркнул, что потребности в айтишниках будут расти во всем мире.

"Сегодня мы живем в эпоху промышленной революции – эпоху новых технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн и 5G. День за днём меняются способ коммуникации, концепция общества. Естественно, с этими тенденциями меняется и мировая экономика. По прогнозам экспертов, к 2022 году 60% мирового ВВП будет оцифровано, а более половины проблем, связанных с безопасностью, будут устранены путём искусственного восприятия. Я считаю, что язык будущего – это не язык какой-либо нации, а язык-код, точнее - программирование", — заявил Султан аль-Олама.

Пресс служба ИНХА Запуск проекта один миллион программистов

По его словам, начиная с 2015 года в IT-индустрии было открыто более семи миллионов вакансий. При этом рост числа рабочих мест ежегодно на 12% опережает средний показатель рынка. Пять наиболее успешные IT-компаний тратят на сферу программирования 4,4 триллиона долларов, что больше чем остальные 100 технологических корпораций.

Министр подчеркнул: при дефиците айтишников в ЕС запущенная в Узбекистане программа подготовки кадров поможет гражданам реализовать себя на мировом рынке высоких технологий.

"Программирование учит находить решения проблем и развивает креативность. Акция One Million Uzbek Coders даст возможность узбекской молодежи в полной мере проявить свои таланты и потенциал, развить человеческий капитал и обеспечить экономический рост своей родины", — заключил представитель ОАЭ.

В Узбекистане ежегодно создается около 280 тысяч рабочих мест для программистов, а после реализации этого проекта айтишников появится еще больше.

Страшный сон для программиста

Представитель UzGeeks Community Саидолим Джураев считает: для того чтобы стать первоклассным айтишником, не требуется ничего сверхъестественного — только усердие и любовь к профессии.

"Я убежден, что после овладения определенными навыками молодые айтишники просто обязаны каждые полгода повышать свою квалификацию, учиться чему-то новому. Иначе дальнейшего роста не будет. Программист перестанет быть востребованным, когда остановится в своем развитии - это для него самое страшное", — предостерег он.

Разумеется, базовые курсы не сделают из вас первоклассного программиста или всемогущего хакера, но 150 студентов, набравших по итогам экзаменов высший бал, получат возможность пройти обучение по одной из более 100 программ Nanodegree платформы Udacity.