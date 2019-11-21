От "нуля" до миллиона: как в Узбекистане стать айтишником за пять суток

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. На базе ташкентского Университета Инха стартовала национальная акция по подготовке специалистов в сфере высоких технологий. Обучать программированию всех желающих будут эксперты Dubai Future Foundation, сотрудники корейского вуза, IT-академии и IT-школы им. Мухаммада аль-Хорезми.
Проект "Один миллион программистов" представляет собой дистанционное бесплатное обучение широких слоев населения посредством специализированного онлайн-портала. Договоренности по реализации масштабного проекта были достигнуты в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ОАЭ.
Инициативные обучающие программы разрабатываются в сотрудничестве с международными компаниями, и лучшим участникам предоставляются гранты. Все желающие в возрасте от 13 лет могут пройти регистрацию на сайте и стать одним из участников масштабного проекта.
Глава правительства Абдулла Арипов на церемонии запуска образовательной акции рассказал о дальнейшей политике страны в сфере развития IT-технологий. Для этого, уверен премьер, у республики есть все необходимое – молодое активное население, готовое к освоению современных профессий.
"Государственная молодёжная политика для нас имеет большое значение. Важно внимание к каждому отдельному гражданину. После посещения IT-парка президент дал указ о создании нового современного масштабного парка со всем необходимым оборудованием. Открыть его планируется ровно через два года, чтобы он сразу начал функционировать в полную силу. Я вместе со своими коллегами в правительстве отвечаю за реализацию проекта и уверен, что у нас все получится", — подчеркнул Арипов, пожелав участникам и организации успехов.
Число молодых айтишников в стране растет с каждым годом, ведь профессия считается престижной и востребованной, к тому же одной из самых высокооплачиваемых.
"В нашей школе конкуренция высокая — 10 человек на одно место. При этом все больше женщин хотят овладеть этой профессией. Так, в Университете Инха около 30% будущих IT-специалистов – это девушки, и доля их растет. Навыки программирования крайне удобны для женщин, так как позволяют им работать из дома, рядом с детьми, при этом зарабатывая хорошие деньги", — пояснила директор специализированной школы имени аль-Хорезми Хилола Умарова.
О востребованности профессии рассказал единственный в мире министр по искусственному интеллекту из ОАЭ Омар бин Султан аль-Олама. Он подчеркнул, что потребности в айтишниках будут расти во всем мире.
Министр подчеркнул: при дефиците айтишников в ЕС запущенная в Узбекистане программа подготовки кадров поможет гражданам реализовать себя на мировом рынке высоких технологий.
"Программирование учит находить решения проблем и развивает креативность. Акция One Million Uzbek Coders даст возможность узбекской молодежи в полной мере проявить свои таланты и потенциал, развить человеческий капитал и обеспечить экономический рост своей родины", — заключил представитель ОАЭ.
В Узбекистане ежегодно создается около 280 тысяч рабочих мест для программистов, а после реализации этого проекта айтишников появится еще больше.
Страшный сон для программиста
Представитель UzGeeks Community Саидолим Джураев считает: для того чтобы стать первоклассным айтишником, не требуется ничего сверхъестественного — только усердие и любовь к профессии.
"Я убежден, что после овладения определенными навыками молодые айтишники просто обязаны каждые полгода повышать свою квалификацию, учиться чему-то новому. Иначе дальнейшего роста не будет. Программист перестанет быть востребованным, когда остановится в своем развитии - это для него самое страшное", — предостерег он.
Разумеется, базовые курсы не сделают из вас первоклассного программиста или всемогущего хакера, но 150 студентов, набравших по итогам экзаменов высший бал, получат возможность пройти обучение по одной из более 100 программ Nanodegree платформы Udacity.