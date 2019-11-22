Национальный авиаперевозчик объявил о скидках на билеты

Для граждан Узбекистана визы в Азербайджан не требуется (на срок пребывания до 90 дней). Уточнять стоимость билетов компания просит по номеру телефона +998 (78) 140 02 00.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. С этого дня на рейсы Uzbekistan Airways по направлениям Ташкент-Баку и Баку-Ташкент снижены тарифы экономкласса, сообщает пресс-служба компании.

Для граждан Узбекистана визы в Азербайджан не требуется (на срок пребывания до 90 дней). Уточнять стоимость билетов компания просит по номеру телефона +998 (78) 140 02 00.

Сейчас на сайте стоимость билета на ближайший рейс составляет 1 753 259 сумов или порядка 184 долларов США.

Напомним, с 30 июня 2018 года "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) открыли прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана – Ташкент. Рейсы выполняются три раза в неделю - вторник, четверг и воскресенье.