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Национальный авиаперевозчик объявил о скидках на билеты

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Для граждан Узбекистана визы в Азербайджан не требуется (на срок пребывания до 90 дней). Уточнять стоимость билетов компания просит по номеру телефона +998 (78) 140 02 00.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. С этого дня на рейсы Uzbekistan Airways по направлениям Ташкент-Баку и Баку-Ташкент снижены тарифы экономкласса, сообщает пресс-служба компании.

Второй Airbus А320neo
© НАК
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Для граждан Узбекистана визы в Азербайджан не требуется (на срок пребывания до 90 дней). Уточнять стоимость билетов компания просит по номеру телефона +998 (78) 140 02 00.

Сейчас на сайте стоимость билета на ближайший рейс составляет 1 753 259 сумов или порядка 184 долларов США.

Напомним, с 30 июня 2018 года "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) открыли прямые рейсы из Баку в столицу Узбекистана – Ташкент. Рейсы выполняются три раза в неделю - вторник, четверг и воскресенье.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Азербайджан, Баку, Самолет, Узбекистон хаво йуллари



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