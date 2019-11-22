Какие гарантии получат собственники при сносе жилья и изъятии участков

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. С 1 января 2020 года вступит в силу новый порядок изъятия и предоставления компенсации владельцам недвижимости.
Прежде всего, ограничены действия местных органов власти: теперь хокимы не могут единолично издавать и менять в пользу других постановления, касающиеся земельных участков и слома. Практика отмены решений уволенных руководителей также прекращена.
Так, если строительство дороги возможно без сноса жилых домов, то именно этот вариант будет принят.
Кроме того, хокимы выносят постановление о сносе расположенных на изымаемом земельном участке объектов недвижимости только при наличии положительного заключения органов юстиции.
Если собственник выбирает взамен утрачиваемого новое жилье, которое будет построено на этом же месте, то составляется трехстороннее соглашение, а хокимият выступает гарантом получения гражданином временного жилья, а затем и нового. Арендные выплаты компенсируются из средств местных бюджетов.
Новый объект взамен снесенного собственнику должны предоставить в течение 2 лет со дня получения им другой недвижимости во временное пользование. При задержке этих сроков инициатор выплачивает пострадавшей стороне штраф в размере 0,01% от стоимости снесенного имущества за каждый день просрочки, но не более 50% от общей стоимости.
Стоимость сносимого имущества определяет оценочная организация за счет инициатора (инвестора или хокимията). Собственнику возмещается не только рыночная цена утрачиваемого объекта недвижимости и права на изымаемый земельный участок, но расходы по переносу, а также временному приобретению другой недвижимости.
С будущего года усиливается административная ответственность, а также вводится уголовное преследование за нарушение порядка изъятия земель и причинение ущерба.