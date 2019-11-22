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Снос ветхого жилья в Ташкенте

Какие гарантии получат собственники при сносе жилья и изъятии участков

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан

Минюст и Минфин разъяснили новый порядок, регламентирующий изъятие земельных участков и компенсацию собственникам недвижимого имущества.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. С 1 января 2020 года вступит в силу новый порядок изъятия и предоставления компенсации владельцам недвижимости.

Прежде всего, ограничены действия местных органов власти: теперь хокимы не могут единолично издавать и менять в пользу других постановления, касающиеся земельных участков и слома. Практика отмены решений уволенных руководителей также прекращена.

Снос дома
© Sputnik / Виталий Белоусов
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По новым требованиям изъятие земли допускается только с согласия собственника, пользователя  или арендатора на основании решений президента, Кабинета Министров, Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан и Кенгашей народных депутатов. При этом парламентарии обязаны рассмотреть все выгоды и издержки такого изъятия. Только при достаточности ресурсов инвестора для возмещения ущерба собственникам, а также положительной оценке выгод принимается окончательное решение.

Так, если строительство дороги возможно без сноса жилых домов, то именно этот вариант будет принят.

Кроме того, хокимы выносят постановление о сносе расположенных на изымаемом земельном участке объектов недвижимости только при наличии положительного заключения органов юстиции.

Снос ветхих домов в Сергелийском районе Ташкента
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вводится новый порядок изъятия земельных участков
Между инициатором изъятия земли и владельцем объекта заключается заверенное нотариусом соглашение о предоставлении компенсации. В документе прописываются размер и вид компенсации, сроки выплаты и другие условия. Снос разрешается только после предоставления владельцу всей оговоренной суммы возмещения.

Если собственник выбирает взамен утрачиваемого новое жилье, которое будет построено на этом же месте, то составляется трехстороннее соглашение, а хокимият выступает гарантом получения гражданином временного жилья, а затем и нового. Арендные выплаты компенсируются из средств местных бюджетов.

Новый объект взамен снесенного собственнику должны предоставить в течение 2 лет со дня получения им другой недвижимости во временное пользование. При задержке этих сроков инициатор выплачивает пострадавшей стороне штраф в размере 0,01% от стоимости снесенного имущества за каждый день просрочки, но не более 50% от общей стоимости.

Стоимость сносимого имущества определяет оценочная организация за счет инициатора (инвестора или хокимията). Собственнику возмещается не только рыночная цена утрачиваемого объекта недвижимости и права на изымаемый земельный участок, но расходы по переносу, а также временному приобретению другой недвижимости.

Снос дома
© Sputnik / Евгений Биятов
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Сам процесс принятия решений по каждому конкретному участку или объекту станет публичным – с привлечением всех сторон сделки и средств массовой информации. Итоги с обоснованием принятых проектов будут публиковаться в прессе и на сайте хокимятов.

С будущего года усиливается административная ответственность, а также вводится уголовное преследование за нарушение порядка изъятия земель и причинение ущерба.

Теги:
законодательство, Недвижимость, ветхое жилье, Минфин Узбекистана, Минюст Узбекистана, Узбекистан



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