В школах и религиозных учреждениях Узбекистана установят тревожные кнопки

Нацгвардия до конца 2020 года обеспечит обслуживание объектов на основе утвержденного правительством перечня.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило перечень объектов, охранять которые будет Национальная гвардия, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". В список вошли школы и религиозные учреждения.

В соответствии с постановлением Кабмина, указанные объекты будут оснащены "тревожными кнопками".

Также под защиту нацгвардейцев попадут банки и их филиалы, следует из публикации.

"Отделениями охранной службы Национальной гвардии также может осуществляться вооруженная охрана (сопровождение) транзитных грузов, материальных средств на транспорте, взрывчатых, радиоактивных (ядовитых) и иных грузов", — отмечается в сообщении.

Объекты, принадлежащие физическим лицам и предпринимателям, охраняются в соответствии с договорами, заключенными по их желанию.