Мирзиёев раскритиковал манеру общения некоторых чиновников с журналистами

Глава республики отметил, что некоторые руководители при общении с гражданами и СМИ "забывают простую культуру общения, духовность".

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на прошедшем в пятницу совещании высказался относительно манеры общения некоторых чиновников с представителями общественности и СМИ. Перевод речи главы республики опубликовало интернет-издание Газета.uz.

Мирзиёев отметил, что средства массовой информации играют большую роль в изменениях, которые происходят в мире, а также в формировании мировоззрения общества. Они обращают внимание властей на насущные проблемы и помогают решать их, сказал президент.

"И давайте не будем забывать, что мы должны рассматривать прессу как зеркало, отражающее нашу работу. К сожалению, на протяжении многих лет мы не считали важным смотреть в это зеркало, — констатировал Мирзиёев. — В результате мы перестали видеть свою истинную внешность. Мы не признавали наши изъяны и недостатки, которые были очевидны для нашего народа, и продолжали хвастаться, говоря о себе: "Я лучше всех". Мы забыли мудрую пословицу: "Нечего на зеркало пенять коли рожа крива". Не секрет, что это стало одной из главных причин того, что накопились проблемы, а многие пороки общества пустили корни".

Затем президент подчеркнул: все хорошо понимают, о чем он говорит.

Он отметил, что некоторые чиновники при общении с гражданами и СМИ "забывают простую культуру общения, духовность".

"То, что они не дают своевременных и честных ответов на поступающие от них обращения, также вызывает обоснованное недовольство. Как вы сами являетесь свидетелями, почти каждый день в социальных сетях появляются громкие сообщения о деятельности того или иного руководителя. Из-за того, что на критические материалы не дается своевременной, объективной, обоснованной реакции, среди людей появляются разные домыслы и споры", — сказал глава республики.

По его словам, отдельные руководители "усугубляют проблему своим высокомерием, напыщенностью" вместо того, чтобы предупреждать конфликтные ситуации.

Мирзиёев заявил, что понимает: у каждого есть своя гордость и самоуважение. Однако руководитель "не должен забывать об ответственности не только за свою честь, но и за имидж государственного органа".

"С каким бы препятствием и трудностью, с какой бы острой и актуальной проблемой он ни сталкивался, он должен найти выход из ситуации сдержанно и уравновешенно, приняв правильное решение, основанное только на законе", — сказал президент.

По словам главы государства, если руководитель сможет в своей работе "объединить настойчивость и сдержанность, требовательность и эрудицию", то ему удастся завоевать истинную любовь и доверие народа.

"Независимо от того, является он членом правительства, министром, хокимом или прокурором, это требование касается всех нас, равно как и сотрудников средств массовой информации", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Никто не вправе забывать об этом, подчеркнул он.