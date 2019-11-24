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Внук президента

Саида Мирзиёева показала всю кухню семейного торжества

Саида Мирзиёева
Общество
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Sputnik Узбекистан

Подписчики интересовались названием и рецептом блюда, а также поводом для торжества. Некоторые пользователи сети предположили что это - день рождения Ойбека Турсунова и поздравили его.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Саида Мирзиёева поделилась в подписчиками на своих страницах в соцсетях фотографиями из личного архива. На обоих снимках внуки главы государства готовятся к какому-то семейному празднику. 

"Сегодня у нас особенный день! Готовим для нашего папы сюрприз - его любимое блюдо своими руками!" - написала Мирзиёева.

Подписчики интересовались названием и рецептом блюда, а также поводом для торжества. Некоторые пользователи сети предположили что это - день рождения Ойбека Турсунова и поздравили его.

Готовим для нашего папы сюрприз - его любимое блюдо своими руками!
Саида Мирзиёева
Готовим для нашего папы сюрприз - его любимое блюдо своими руками!

Нашлись и те, кого возмутил внешний вид сына Саиды, в частности, длина его волос. 

Известно, что в Узбекистане очень строго относятся к внешнему виду учащихся. В прошлом году были случаи когда студентов и школьников не пускали на учебу из-за несоответствия формы одежды, внешнего вида, обуви, аксессуаров.

Теги:
Социальная сеть, Узбекистан, Саида Мирзиёева



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