Саида Мирзиёева показала всю кухню семейного торжества

Подписчики интересовались названием и рецептом блюда, а также поводом для торжества. Некоторые пользователи сети предположили что это - день рождения Ойбека Турсунова и поздравили его.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Саида Мирзиёева поделилась в подписчиками на своих страницах в соцсетях фотографиями из личного архива. На обоих снимках внуки главы государства готовятся к какому-то семейному празднику.

"Сегодня у нас особенный день! Готовим для нашего папы сюрприз - его любимое блюдо своими руками!" - написала Мирзиёева.

Подписчики интересовались названием и рецептом блюда, а также поводом для торжества. Некоторые пользователи сети предположили что это - день рождения Ойбека Турсунова и поздравили его.

Саида Мирзиёева Готовим для нашего папы сюрприз - его любимое блюдо своими руками!

Нашлись и те, кого возмутил внешний вид сына Саиды, в частности, длина его волос.

Известно, что в Узбекистане очень строго относятся к внешнему виду учащихся. В прошлом году были случаи когда студентов и школьников не пускали на учебу из-за несоответствия формы одежды, внешнего вида, обуви, аксессуаров.