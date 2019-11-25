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Студенты во время вступительных экзаменов в Узэкспоцентре

"Готовим документы": российский вуз ответил на обвинения узбекских властей

© Х. Пайдоев / Народное слово
Общество
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Sputnik Узбекистан

Ранее госинспекция по надзору за качеством образования Узбекистана обвинила пять филиалов российских вузов в приеме абитуриентов из республики без соответствующей аккредитации.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Тверская частная "Высшая школа предпринимательства", которую власти Узбекистана обвинили в незаконном приеме абитуриентов, подготавливает необходимые разрешительные бумаги. Об этом сообщил РИА Новости ректор вуза Максим Аллабян.

"Высшая школа предпринимательства активно готовит документы для прохождения соответствующей аккредитации в госинспекции по надзору за качеством образования Узбекистана", - заявил он.

Ранее гоинспекция по надзору за качеством образования Узбекистана обвинила пять филиалов российских вузов в том, что те принимают документы от абитуриентов из республики и заключают с ними контракты на 2019-2020 учебный год без разрешения на ведение учебного процесса на территории Узбекистана.

Студенты в аудитории
© Sputnik / Владимир Федоренко
Вузы РФ обвинили в незаконном приеме абитуриентов

В этот перечень вошла и частная "Высшая школа предпринимательства".

Учебное заведение располагается в Твери и, согласно информации, указанной на официальном сайте школы, имеет лицензию от Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2015 года.

В настоящее время более 20 вузов РФ получили аккредитацию для приема документов на территории Узбекистана.

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Теги:
Образование, ВУЗ, Узбекистан, Россия



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