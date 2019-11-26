В "Узбекистон хаво йуллари" объяснили, чем обусловлена высокая цена на билеты

В авиакомпании подчеркнули, что уже в ближайшее время билеты могут стать дешевле. Также разрабатываются дополнительные меры по снижению цен.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Руководство национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" назвало цену на керосин основным фактором высокой стоимости билетов на перелеты. Об этом сообщает Uza.uz.

"30-40% стоимости авиабилетов связано с керосином. У нас в стране его недостаточно, потому приходилось заправляться за границей по 1200 долларов за тонну. На сегодняшний день по новой системе компания Uzbekistan Airways сама закупает керосин и может заправлять иностранные самолеты в аэропортах Узбекистана по 890 долларов", — заявил начальник отдела развития воздушного транспорта Улугбек Бектошев.

По его словам, эта услуга уже доступна в 11 аэропортах республики.

Он отметил, что для снижения цен на авиабилеты необходимо внести изменения в Воздушный кодекс Узбекистана.

Например, можно снизить цены на 20% для пассажиров, которые летают без багажа и питания на борту.

В прошлом году Госкомтуризм республики раскритиковал монопольное положение "Узбекистон хаво йуллари", которое, по мнению аналитиков, обуславливает высокие цены на билеты и тормозит открытие новых направлений.