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Документы мигранта ожидающего получения разрешения на работу

Правительство РФ установило квоты для временного проживания иностранцев

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191127/12887995/Pravitelstvo-RF-ustanovilo-kvoty-dlya-vremennogo-prozhivaniya-inostrantsev.html

Больше всего квот достанется Центральному федеральному округу, минимальное количество выделено для Уральского федерального округа.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Количество квот на выдачу иностранцам разрешений для временного проживания в России в 2020 году сократится в 1,4 раза, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ", — говорится в документе.

При этом больше всего квот в 2020 году достанется Центральному федеральному округу — 17 500. Минимальное количество выделено для Уральского федерального округа — 3 650. 

Напомним, в прошлом году было 90 360 разрешений, в этом — 83 480.

Теги:
Дмитрий Медведев, Правительство РФ, квота, иностранцы, Россия



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