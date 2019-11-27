Правительство РФ установило квоты для временного проживания иностранцев

Больше всего квот достанется Центральному федеральному округу, минимальное количество выделено для Уральского федерального округа.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Количество квот на выдачу иностранцам разрешений для временного проживания в России в 2020 году сократится в 1,4 раза, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам РФ", — говорится в документе.

При этом больше всего квот в 2020 году достанется Центральному федеральному округу — 17 500. Минимальное количество выделено для Уральского федерального округа — 3 650.

Напомним, в прошлом году было 90 360 разрешений, в этом — 83 480.