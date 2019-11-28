Сотрудники ГУВД просят жителей Ташкента спасать бездомных совместными усилиями: набрать номер 102 и сообщить о найденном человеке.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. С наступлением холодов в Узбекистане, а именно в Ташкенте, все больше бездомных людей нуждается в помощи, сообщает ГУВД столицы.

"Наступили холода, и люди, не имеющие крова, могут погибнуть. Чтобы не допустить несчастья, инспекторы профилактики и их коллеги из других служб ГУВД Ташкента в эти дни, и особенно в ночное время, тщательно обследуют укромные места, где могут прятаться бездомные люди", - говорится в сообщении.

Всех, кого находят сотрудники правоохранительных органов, отвозят в приют, организованный при Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства.

По информации ГУВД, кто-то с радостью садится в служебный автомобиль, а кого-то приходится убеждать, что сотрудники хотят помочь и отвезут их туда, где у них будет крыша над головой.

ГУВД Ташкента Холод и голод: как помочь бездомному в Ташкенте

В Центре людей осматривают врачи, оказывают им медицинскую помощь и дают возможность привести себя в порядок, дарят одежду и кормят горячей едой.

Также каждый бездомный может спокойно выспаться в теплой и чистой постели.

"За один день, 25 ноября, инспекторами профилактики было спасено и привезено в Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства 28 человек, а 26 ноября еще 24 человека были спасены сотрудниками ГУВД столицы", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГУВД просят жителей Ташкента спасать бездомных совместными усилиями: набрать номер 102 и сообщить о найденном человеке. Важно как можно точнее указать место, где тот находится.

Но самое главное - помочь Центру с вещами и средствах личной гигиены, в которых так нуждаются бездомные.

ГУВД Ташкента Холод и голод: как помочь бездомному в Ташкенте

Все, кто имеет возможность и желание помочь этим людям, могут приехать в Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства, расположенный по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Чашма, 3.

Контактные телефоны: +998983680708 (начальник Центра Душаев Боходир).

ГУВД Ташкента Холод и голод: как помочь бездомному в Ташкенте

Если вы хотите передать одежду, обувь, средства личной гигиены, продукты питания или книги, но не имеете возможности приехать в Центр, можете связаться с заместителем начальника Управления ППСиООП ГУВД Ташкента (+998983102901) подполковником Амоновым Жафаром.