Количество ВИЧ-инфицированных в Узбекистане увеличивается

В сравнении с прошлым годом количество граждан с диагнозом ВИЧ в Узбекистане выросло на более чем 11%.

ТАШКЕНТ, 28 ноя –Sputnik. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана отчиталось по последним данным по республике.

По подсчетам специалистов, на сегодняшний день в республике более 41 000 человек живут с ВИЧ-инфекцией. Из них - 57% мужчин и 43% женщин.

В прошлом году на учете состояло около 37 000 граждан.

В Узбекистане действует закон "О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)". Главой государства в 2018 году принято и соответствующее постановление. Основными задачами в данном направлении обозначены улучшение качества диагностики ВИЧ, раннее выявление инфекции и своевременное принятие профилактических мер, оказание медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ-инфекцией.

В противодействии ВИЧ-инфекции в Узбекистане участвуют государственные и негосударственные организации.

Действует распоряжение, в соответствии с которым лица, находившиеся более трех месяцев за пределами республики, должны сдать анализы на ВИЧ. Это, как отмечается, призвано повысить выявляемость ВИЧ среди мигрантов.

В Узбекистане некоторое время действовал и пилотный проект заместительной терапии, однако его отменили. Он был признан неэффективным.

Власти Узбекистана будут тратить больше средств на лечение больных ВИЧ

Напомним, в Узбекистане принята программа дополнительных мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на 2018-2022 годы стоимостью около 50 миллионов долларов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от СПИДа и сопутствующих заболеваний умирает 1 миллион человек.