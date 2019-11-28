В Ташкенте пройдет первое совещание глав столичных подразделений ОВД СНГ

Участники форума намерены укрепить диалог столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ, а также расширить обмен опытом по вопросам борьбы с преступностью в сфере IT, противодействию нарко- и террористической деятельности.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Инициатива собрать на одной площадке руководителей столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ была выдвинута МВД Республики Узбекистан в рамках председательства министра внутренних дел страны генерал-лейтенанта Пулата Бобожонова в Совете министров внутренних дел государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Инициатива была одобрена и поддержана Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (далее БКБОП).

Участники форума намерены укрепить диалог столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ, а также расширить обмен опытом по вопросам борьбы с преступностью в сфере IT, противодействия незаконному обороту наркотиков и террористической деятельности, обеспечения безопасности туристов.

В рамках дискуссии планируется обсудить инициативу о придании совещанию глав столичных органов внутренних дел/полиций государств-участников СНГ статуса постоянно действующего совещательного органа и создания рабочей группы по разработке проекта Регламента (Положения) о деятельности данного формата.

Участники встречи также определят актуальные направления сотрудничества на ближайшую перспективу.

Консолидация усилий столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ позволит:

– выработать механизмы обмена опытом и информацией;

– проводить совместные и согласованные профилактические и оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и пресечению противоправных деяний.

По итогам совещания будут подписаны двусторонние документы и меморандум о взаимопонимании.